（古晋／吉隆坡综合讯）马来西亚副首相阿末扎希将前往印度尼西亚讨论跨境烟霾问题。马方表明，在处理跨境烟霾问题时，当局将优先采取长期外交合作及早期预防措施，而不是向印尼索赔。

阿末扎希也是马国天灾管理委员会主席。他星期三（9月16日）在砂拉越古晋出席委员会高层会议后，回应记者提问是否打算向印尼政府提出跨境烟霾对马国造成的损失问题，尤其是经济、卫生和旅游方面的损失。

他说，马国现阶段更重视防患于未然；与其在问题发生后讨论赔偿事宜，本区域国家更应该通过提早防范、技术合作及外交协调，避免情况恶化，也能减少触及各国的敏感课题。

阿末扎希是配合本周末在雅加达召开的第五届清真峰会，从星期四起至星期天（17日至20日）到印尼进行工作访问。期间，他将向印尼政府提出跨境烟霾问题。

此外，东马烟霾情况星期三全面改善，沙巴与砂拉越的空气污染指数都低于100点不健康水平，甚至还有六个地区属于良好水平。不过，西马情况却继续恶化，其中以雪隆地区和森美兰州最严重。

根据马国环境局截至星期三晚间8时的数据，雪兰莪州佐汉瑟迪亚空污指数达177点，是全国最高，其次是吉隆坡蕉赖的168点，以及霹雳州怡保打昔和斯里曼绒的167点。

在全马的68个观测站中，没有任何地区的空污指数超过201点的非常不健康水平。马国星期三有六个地区的空气质量属于良好水平，都在沙巴与砂拉越。另有27个地区属于中等水平；不健康水平的地区有35个，其中，雪州、吉隆坡、布城与森州等中马地区占了11个。