有偿拍照取代捕猎 印尼婆罗洲掀保护野生动物热潮
9月2日，环境咨询公司“婆罗洲未来”的生物多样性实地项目协调员伊马姆向有偿拍照项目参与者展示部分目标动物。参与者只要拍到这些动物的照片或影像，通过核实后就能获取报酬。 （法新社）
（上卡普阿斯法新电）印度尼西亚婆罗洲长期面临盗猎野生动物贩卖问题，环境咨询公司“婆罗洲未来”因此发起“拍照换现金”倡议，成功在婆罗洲掀起“用相机代替猎枪”的运动，当地许多人都自发实施禁猎令。
总部位于文莱的“婆罗洲未来”（Borneo Futures）2024年启动这个保护野生动物计划，鼓励婆罗洲居民摒弃捕售野生鸣禽的陋习，改用拍摄野生动物的照片、录音或录影换取收入。这个计划旨在体现动物活着的价值高于死亡的价值。
此计划由慈善基金会资助，迄今获得约30万美元（约38万新元）资金。
拍摄不同野生动物可获得报酬，是根据动物的种类及珍稀的程度各不相同。普通鸟类的酬金是5000印尼盾（约0.36新元），而拍到濒危红毛猩猩可获得最高奖金13万印尼盾。表现最出色的“摄影猎人”每月收入可达1000万印尼盾，相当于普通农民的几倍。
50岁的婆罗洲居民奥克塔乌斯是计划参与者之一，他为自己的手机配备长焦镜头，在森林中仔细观察，随时捕捉野生动物的身影。
奥克塔乌斯上个月通过这个计划获得400万印尼盾酬金；这份兼职并不影响他务农。他说：“这笔外快真的很有帮助，特别是用来支付孩子的大学学费。”
初步迹象显示，这个计划颇有成效。随着观念转变，婆罗洲已有两个参与计划的村庄自发实施禁猎令。目前，参与者已提交超过35万条观测记录，其中约一半通过核实并获得报酬。
婆罗洲未来负责人纳迪约诺说：“人们开始意识到，过去捕获一只鸟能获得5万印尼盾，现在只要拍五张照片，就能赚到5万，而鸟儿依然留在大自然中，既可观察，又能继续繁衍。这么做的潜在收入远高于捕鸟。”