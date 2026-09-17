（上卡普阿斯法新电）印度尼西亚婆罗洲长期面临盗猎野生动物贩卖问题，环境咨询公司“婆罗洲未来”因此发起“拍照换现金”倡议，成功在婆罗洲掀起“用相机代替猎枪”的运动，当地许多人都自发实施禁猎令。

总部位于文莱的“婆罗洲未来”（Borneo Futures）2024年启动这个保护野生动物计划，鼓励婆罗洲居民摒弃捕售野生鸣禽的陋习，改用拍摄野生动物的照片、录音或录影换取收入。这个计划旨在体现动物活着的价值高于死亡的价值。

此计划由慈善基金会资助，迄今获得约30万美元（约38万新元）资金。

拍摄不同野生动物可获得报酬，是根据动物的种类及珍稀的程度各不相同。普通鸟类的酬金是5000印尼盾（约0.36新元），而拍到濒危红毛猩猩可获得最高奖金13万印尼盾。表现最出色的“摄影猎人”每月收入可达1000万印尼盾，相当于普通农民的几倍。

婆罗洲居民奥克塔乌斯把给野生动物拍照当作副业。他在森林里仔细观察，用附装在手机上的长焦镜头捕捉野生动物的身影。（法新社）

50岁的婆罗洲居民奥克塔乌斯是计划参与者之一，他为自己的手机配备长焦镜头，在森林中仔细观察，随时捕捉野生动物的身影。

奥克塔乌斯上个月通过这个计划获得400万印尼盾酬金；这份兼职并不影响他务农。他说：“这笔外快真的很有帮助，特别是用来支付孩子的大学学费。”

初步迹象显示，这个计划颇有成效。随着观念转变，婆罗洲已有两个参与计划的村庄自发实施禁猎令。目前，参与者已提交超过35万条观测记录，其中约一半通过核实并获得报酬。

婆罗洲未来负责人纳迪约诺说：“人们开始意识到，过去捕获一只鸟能获得5万印尼盾，现在只要拍五张照片，就能赚到5万，而鸟儿依然留在大自然中，既可观察，又能继续繁衍。这么做的潜在收入远高于捕鸟。”