（雅加达综合电）印度尼西亚新任财政部长苏瓦哈希在星期五（9月18日）举行上任后的首场记者会，重申维持国家财政政策的连贯性，以及今年国家预算赤字维持在国内生产总值2.85%的目标不变。

印尼总统普拉博沃星期一（14日）突然撤换前财长普尔巴亚，由原副财长苏瓦哈希接任。这使得苏瓦哈希成为印尼财政部在不到两年内迎来的第三位部长。

此前，两大国际信用评级机构惠誉和穆迪基于印尼政策不确定性，下调了印尼的信用评级展望，引发大量资本外流。尽管普尔巴亚在任一年间成功将预算赤字控制在合理范围内，但仍未能消除市场对普拉博沃高昂支出计划、中央银行可能遭受政治干预，以及证券交易所透明度问题的日益担忧。

针对印尼国会星期四（17日）关于财政规则潜在调整的讨论，苏瓦哈希在记者会上重申，他将严格遵守赤字不得超过国内生产总值3%的法定上限，并呼吁任何相关讨论都应以建设性方式进行。

苏瓦哈希说：“国家预算必须保持公信力。我们必须增加财政收入，确保支出在保持高效的同时，日益具有成效和生产力，并以稳健且可控的方式管理财政赤字。”

苏瓦哈希的谈话显然意在安抚国际市场对印尼财政失控的担忧，全力重建投资者的信心。

印尼今年前八个月的预算赤字为240.1万亿印尼盾（约173亿新元），相当于国内生产总值的0.93%。

针对普尔巴亚将政府备用资金存入国有商业银行而非央行的争议性措施，苏瓦哈希证实这项政策将予以延续。目前存放在国企银行的资金规模至少达200万亿印尼盾。

有分析指出，这项政策虽旨在增强商业银行的流动性并刺激经济增长，但曾引发货币政策制定者的不满。

苏瓦哈希说，这笔资金将继续留存至2027年7月，但任何后续提款都会与央行及银行业先进行充分沟通，以维护整体金融体系的稳定。