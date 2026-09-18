印度尼西亚接收了首艘航空母舰。这艘过去意大利用于运载战斗机的军舰，今后将改为印尼军用直升机和无人机的浮动基地，投入扑灭林火等非作战任务。

原属意大利海军的加里波第号（ITS Giuseppe Garibaldi）经过近一个月的航行，星期四（9月17日）进入印尼水域，星期五（18日）上午8时停靠雅加达港口丹戎不碌（Tanjung Priok）。印尼国防部长夏弗里和国民军高级将领出席了迎接航母的仪式。

这是继泰国皇家海军之后，东南亚地区的第二艘航母。印尼海军发言人东姑答复《联合早报》询问时指出，这艘航母将投入“战争以外的军事行动”，执行抗灾和人道主义任务，用作“直升机和无人机的基地”。

印尼加里曼丹多地林火蔓延多时，当局已出动超过50架军机进行空中喷洒、巡逻和人工造雨。印尼总统普拉博沃上周在国家灾害管理会议上作出指示，把加里波第号改装成可载10架中型直升机的平台，平均每次能携带四至五吨的水进行空中喷洒。

加里波第号长180公尺，1985年编入意大利海军，曾参与索马里、科索沃、阿富汗、利比亚等地的军事行动。它8月24日从意大利启程，经斯里兰卡科伦坡和马六甲海峡，最终抵达印尼。

意大利官方资料显示，加里波第号退役后，2025年估计的维修费达500万欧元（约733万新元），若拆卸整艘军舰则得花1870万欧元。当局过后决定，将航母转赠印尼。舰上不保留进攻配置，只有安全、起居和推进等相关系统。

印尼海军参谋长阿里在迎接仪式上接受媒体访问时说，这艘航母的状态相当完好，预计可供印尼海军用上15年至20年。

“印尼有许多灾害，所以我们真的需要能运载许多直升机的军舰或装备，让直升机可以快速把物资投送到偏远地区。”

航母的正式交接仪式下星期举行，届时它将更名为“室利佛逝号”（KRI Sriwijaya）。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院客座研究员马德（Made Supriatma）接受《联合早报》访问时说，这艘航母的功用更多是“过渡性的直升机和无人机运载、联合指挥和灾难应对平台”。若要把航母用作攻击型母舰，还得配以防空护卫舰、反潜装置、空中预警、安全数码链接等配置，这将超出印尼的国防预算。

这艘航母虽然免费赠予印尼，但据报，印尼政府仍为航母计划批准了4亿5000万美元（约5亿7500万新元）的外汇借贷顶限，主要用于船身所需的改装工程。

马德指出，这还不包括数百名海军人员操作航母的培训成本，以及航母所需的停泊设施和直升机、无人机等装置。

“从经济角度来看，这艘航母的费用确实昂贵……但它也发挥仪式性功能，是荣誉的象征，并且在印尼添置真正意义上的航空母舰前，能为印尼人员提供宝贵的经验。它作为过渡型装备的角色至关重要。”

印尼国防部2026年的预算达187万亿印尼盾（约134亿6000万新元），明年增至189万亿印尼盾。普拉博沃日前接受印尼媒体专访时，被问到国防预算是否过高。他说，印尼国防预算占国内生产总值不到2％，在亚细安国家中算是较小的。

添置航母是普拉博沃政府积极推动军事现代化的又一重要里程碑。印尼采取多元军购策略，此前宣布添购42架法国“阵风”（Rafale）战斗机；今年7月，印度也宣布向印尼出售超音速巡航导弹。

此外，意大利军工商DRASS已同印尼签署合同，将提供六艘DGK潜艇。印尼也与意大利的莱昂纳多（Leonardo）公司签约，订购12架M-346F多功能轻型战斗机。

印尼2023年曾有意向卡塔尔购买12架二手的幻影2000-5战机，以及向美国波音公司采购24架F-15EX战斗机，过后皆因预算有限而作罢。