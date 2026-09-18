（峇淡讯）印度尼西亚廖内群岛省峇淡岛再现外资企业撤离抛弃员工风波。知名外资服装纺织企业锦利印尼（PT Ghim Li Indonesia）高管团队上个月突然集体离境，导致工厂全面停产，1025名员工顿失生计。逾千名受影响工人星期五（9月18日）包围峇淡市议会大楼，要求当局介入为他们讨回公道。

据《雅加达邮报》报道，涉事工厂主要为阿迪达斯（Adidas）等国际知名品牌代工缝制服装，产品全数出口。厂方原本应于8月7日发放薪金，却毫无预警拖欠工资。直到工人确认公司总经理及管理层已离境且去向不明，才证实工厂已“被弃”。

在1025名受影响员工中，约80%或约700人为工龄10年至15年的长期雇员。目前，多名工人选择驻守厂区轮流看守缝纫机等设备，防止公司资产在结清薪资与赔偿金前被悄然转移。

印尼金属工人联合会廖内群岛分会主席苏普拉普托受访时揭露，工会在印尼法律部进行企业登记调阅文件时发现，锦利印尼8月5日突然将企业性质从新加坡外商直接投资变更为印尼本土企业，注册地址也从峇淡岛转移至西爪哇省的勿加泗（Bekasi）。

苏普拉普托说，这些变更显示锦利印尼试图摆脱应对员工承担的责任。

据锦利集团官网信息，锦利印尼是公司在峇淡岛的外包制造合作伙伴（outsourced manufacturing partner）。

苏普拉普托说，这种弃厂撤离现象在峇淡岛并非新鲜事，过去13年至少有六家外企采取类似手段突然停产并撤走高层。他呼吁政府采取行动保障工人权益，如要求企业缴纳一定数额的保证金，以确保发生类似弃工潜逃事件后，工人还能拿到一些钱。

廖内群岛省人力及移民局局长迪基证实，当局仍在尝试传唤锦利印尼的管理层进行说明。

迪基说：“我们尚未与新管理层会面。我们也不清楚原因。如果公司真的要关闭，我们将首先完成对工人的补偿。”

峇淡市议会和人力及移民局的相关监管人员计划本周正式传唤锦利印尼的管理层。