（雅加达综合电）印度尼西亚的西加里曼丹省原住民和民间团体因不满政府控制与预防林火不力，向法院提出集体诉讼，正式起诉总统普拉博沃和政府机构。

诉方代表律师格洛里奥星期六（9月19日）告诉路透社，这项集体诉讼已在西加里曼丹省首府坤甸的法院立案，首次审讯定于10月7日。原告包括群岛原住民联盟西加里曼丹分会、天主教青年会分会，以及当地的环保组织。

格洛里奥说：“提起诉讼是因为西加里曼丹民众对政府玩忽职守以及未能预防和应对每年反复发生的林火和地面火感到担忧。”

2016年也曾有七个印尼居民对时任总统佐科、内阁和地方政府兴诉，指他们2015年应对林火不力。地方法院当时裁定起诉方胜诉，但这个判决后来被最高法院推翻。

印尼正遭遇11年来最严重的林火和地火，当局警告火灾可能持续至11月。

面对失控的林火情况，普拉博沃星期五（18日）会见到访的马来西亚副首相阿末扎希后发声明说，印尼接受马国协助，马国即将派出一架水陆两栖飞机、三架直升机和52名救援人员赴加里曼丹，参与空中与地面灭火行动。

除了加里曼丹与苏门答腊，印尼东部的南巴布亚省也是林火重灾区。据《雅加达邮报》报道，林业部数据显示，截至今年7月底，南巴布亚省过火面积已达2万5838公顷，远超去年的8107公顷。

环保组织揭露，占地达230万公顷（相当于两个东京）的国家战略项目马老奇粮食与能源基地出现大面积火点。今年1月至8月间，基地内过火面积达6万0407公顷，占南巴布亚全省总烧毁面积的三分之一。

根据一个维护原住民权益的组织8月至9月初的监测，基地内发生多起纵火焚烧植被的事件，为的是给种植水稻以及建造道路和机场腾地。这个组织说，这些烧芭活动持续数日，昼夜未停，导致那一带和周围浓烟弥漫。

印尼国家减灾署承认，今年巴布亚地区的火情有所加剧，尽管目前所有火患均已受到控制，但仍需更多消防资源。

环保组织“印尼环境论坛”（Walhi）近期向国务秘书处提交报告，根据在全国范围内监测到的热点数量，列出涉事最多的372家企业。其中包括17家位于巴布亚的特许经营权持有企业，它们也持有森林利用许可证，此类许可证通常用于开发纸浆木材种植园。

不过林业部发言人说，截至9月17日，巴布亚没有任何森林利用许可证的持有者因涉嫌引发林火而受到调查。他也提醒业者必须遵守禁止烧芭条例。