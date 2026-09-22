（雅加达综合电）印度尼西亚气象机构星期二（9月22日）说，受厄尔尼诺现象持续影响，印尼今年的雨季预计要到11月初才会开始，这比先前预测的10月来得迟，雨季预计也会较往年缩短。

气象机构负责人特库说，印尼约61%的陆地面积将经历迟来的雨季，包括加里曼丹部分地区，以及苏门答腊、爪哇和苏拉威西等岛屿。预计大部分地区将在12月迎来雨季的高峰期，且明年1月和2月仍可能出现强降雨。

气象机构建议农业部门调整种植计划，并选择生长周期较短的作物品种，以应对持续时间较长的旱季。

印尼严厉打击林火 撤销五家违规公司经营许可

延长的旱季加剧了印尼11年来最严重的林火，印尼林业部长拉查星期二宣布撤销五家公司的经营许可，指他们管理的特许经营区内发生森林火灾；这是印尼政府打击森林和土地火灾执法行动的一部分。

南加里曼丹省星期一（9月21日）仍有多处火点，图为消防员在班贾尔扑灭森林与土地火灾。（法新社）

这五家公司在西加里曼丹、南加里曼丹和中加里曼丹共管理超过9万2000公顷的特许经营地，当局在各公司特许经营区内的不同区域均记录到了火灾，其中受灾面积最大的是PT Pancaran Wana Nusa旗下的特许经营区，被烧毁的面积达497公顷。

林业部长拉查指出，森林利用经营许可证持有者有法定义务保护所经营的区域，并履行许可规定的各项义务。这五家公司未能履行上述责任，促使政府撤销了它们的许可证。

拉查希望，这项执法行动能对林业部管辖下的其他企业起到威慑作用，使它们不再进行焚烧活动，并防止森林与土地火灾失控蔓延。

截至本月16日，印尼林业部已吊销26家与森林和土地火灾有关企业的经营许可。行政处罚可能要求企业恢复受灾区域；若当局发现存在刑事违法的迹象，相关案件可能会进入刑事调查程序。