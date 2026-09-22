（吉隆坡综合讯）马来西亚政府原本预计烟霾情况将在下个月改善。不过当局发现，厄尔尼诺现象将从10月开始加剧，因此烟霾情况料将持续至明年中。

据《每日新闻》报道，天然资源及环境永续部长亚瑟古律星期二（9月22日）说，过去烟霾一般持续一两个月，天气便逐步恢复正常。

不过他指出，今年烟霾受厄尔尼诺现象影响而加剧，并预计从10月起至明年1月发展为“超级厄尔尼诺”，其影响可能持续至明年6月。

亚瑟古律说，目前西南季风导致降雨减少，天气持续炎热干燥，增加露天焚烧及林火风险，这些也加剧烟霾问题。

亚瑟古律日前陪同副首相及国家天灾管理机构主席阿末扎希前往印尼访问，并与当地官员讨论跨境烟霾问题。

针对印尼林火及泥炭地火灾，亚瑟古律说，马国准备以空中灭火和人工降雨等方式，协助印尼灭火。

他说，马国建议协助扑灭加里曼丹林火，并获得印尼总统普拉博沃的同意。

加里曼丹目前有超过1400个热点。亚瑟古律说，马国准备出动直升机和两栖飞机协助灭火，同时展开人工降雨作业，但具体方式将由两国根据当地情况协调。

亚瑟古律说，马国今年6月起已加强应对炎热天气和烟霾的准备工作，包括加强火灾及跨境烟霾的预防、监测和应对措施。

西马空气素质改善 砂拉越空污恶化

据马国环境局，西马空气素质星期二明显改善，但跨境烟霾仍造成东马砂拉越的空气污染恶化。

截至星期二晚间9时，全国没有任何地区的空污指数超过201点的非常不健康水平。

但全国空污指数最高的11个不健康水平地区，全部位于砂拉越。其中以斯里阿曼的178点最高，其次为诗巫176点和木胶170点，指数最低的美里也有151点。

空污指数中等水平地区方面，西马空污指数最严重的地区是吉隆坡蕉赖（83点）和柔佛峇株巴辖（82点）；全国五个空气素质良好的地区则位于北马和西马东岸。