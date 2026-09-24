（吉隆坡综合讯）马来西亚社团注册局下令在野联盟国民联盟暂停一切活动，并在30天内以书面回复当局，为何不应撤销国盟的注册资格。当局强调，这项暂停令是要国盟解释，并非已撤销国盟的注册。

不过，国盟认为，社团注册局（简称社团局）在马六甲州议会解散后对付国盟，可能出于政治动机。

《星洲日报》报道，社团局星期四（9月24日）发文告说，当局星期二（22日）援引《1966年社团法令》向国盟发出要求解释信，并给国盟一段合理时间，针对国盟成员党土著团结党向社团局提出的投诉作出解释。

文告说，社团局星期三（23日）再向国盟发出指示，要求国盟当天起暂停所有活动。“发出暂停令是为国盟着想，避免国盟违反自身章程。这并非决定撤销国盟的注册。”

国盟总秘书达基尤丁星期四发文告，证实收到社团局要求国盟解释，以及暂停活动的通知。

他说：“国盟已收到通知，但不认同社团局这么做的理由，因此正依法采取紧急应对措施。”

马六甲首席部长阿都拉勿夫星期二宣布甲州议会隔天解散，而社团局正巧在这两天向国盟发出上述两项通知，达基尤丁因此认为，背后可能有人恶意施加政治压力。

达基尤丁也是伊斯兰党总秘书。他透露，社团局要国盟解释，土团党针对国盟今年7月16日一场会议的投诉。

伊党主席哈迪阿旺今年8月7日指土团党计划组建新联盟，因此自动失去国盟成员党资格。土团党随即向社团局投诉，并指国盟7月16日举行的最高理事会会议并未通知土团党。

土团党也要求社团局协助厘清自己在国盟的地位。社团局8月21日传召达基尤丁问话四小时，让他解释土团党的投诉。

土团党主席慕尤丁上周六（19日）敦促社团局，尽快针对土团党的投诉作出裁决。他说，土团党在投诉信中明确列出国盟领导层涉嫌违反的八项主要事项，希望当局介入调查。

此外，马国副首相阿末扎希星期四被问及此事时说，国盟内部肯定出现不妥之处，才导致社团局决定暂停国盟的活动。

不过他认为，国盟必定会有替代方案，例如各成员党可用各自党徽，而非国盟的名义参与来临的甲州选举，甚至是全国大选。