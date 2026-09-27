（吉隆坡综合讯）时隔九年重返马来西亚的世界一级方程式赛车将于10月2日至4日开跑，马国当局将在赛事期间部署约700名保安及交通管理人员，确保安全及赛场周边地区交通顺畅。

马国内政部长赛夫丁星期六（9月26日）在脸书发文说，他当天在阿联酋阿布扎比出席第15届联合国预防犯罪和刑事司法大会期间，与巴林内长拉希德举行双边会谈时，谈及这项赛事的安全管理。

赛夫丁说，马国将为前往观赛的外国公民提供签证便利，吉隆坡国际机场也将为参赛车队工作人员及获认证人员开设特别通道。

他透露，为确保赛事安全顺利，当局将在赛事期间部署约700名保安及交通管理人员。

由于中东冲突影响，原定今年4月举行的世界一级方程式（F1）巴林大奖赛，以及在吉达举行的沙特阿拉伯大奖赛都已取消。其中，巴林大奖赛转移到马国雪邦国际赛道举行，意味着马国在停办F1赛车九年后，再次迎来这项国际赛事。

F1主办方今年7月宣布此事时说，这场赛事命名为“海湾航空马来西亚巴林大奖赛”。

此外，赛夫丁透露，他和拉希德也讨论了马国与巴林《预防及打击跨国犯罪合作谅解备忘录》的进展。这份旨在建立更有系统及长期安全合作的备忘录，目前仍有待两国当局审批。

赛夫丁说，马国与巴林将加强安全领域合作，包括打击恐怖及极端主义、情报共享、打击贩毒活动等，共同应对跨国威胁。