（纳格克法新电）印度尼西亚东努沙登加拉省弗洛勒斯岛8月中发生7.7级强震，事隔一个多月，仍有近2万8000名灾民因房屋损毁及创伤后应激障碍流离失所，被迫栖身在临时帐篷，甚至面临饮用水短缺与生计断绝的困境。

这场发生于8月15日的强震造成151人身亡，截至目前记录到的余震约达1万5000次。地震导致超过4万6000栋房屋受损，近2万8000人被迫撤离，也让一座小岛的供水系统陷入瘫痪。

在靠近震中的纳格克县，38岁居民莎里亚自地震以来，就一直与家人住在回教堂外的帐篷里。她说：“阻碍我们回家的原因，是我们依然笼罩在极度的创伤阴影中。幸好这里目前食物充足，还有志愿者的帮忙。”

强震当时曾引发海啸，海水一度涌入莎里亚家中，所幸房屋未被冲毁，但她依然深感担忧，害怕频繁的余震会诱发更危险的滔天巨浪。

即使部分幸存者选择重返家园，也与莎里亚一家一样宁愿在户外露宿，唯恐余震再次引发房屋倒塌。

印尼国家减灾署发言人贝通说，政府计划建造2400多套永久住房，以安置那些房屋严重受损的受灾民众。

在弗洛勒斯岛以北的火山岛帕鲁埃岛，居民每天都在为干净的饮用水发愁。自地震破坏蓄水设施以来，岛上的储水罐纷纷破裂或干涸。大部分岛民目前只能花钱买水渡过难关，也有部分居民利用竹竿从地热源引出蒸汽，冷凝收集微量的饮用水。

对许多幸存者而言，恢复正常生活依然遥遥无期。

莎里亚透露，虽然有关当局已派人前往她所在的村庄评估受灾情况，但她不知道自己还要在灾民点流浪多久。

此外，地震还震毁了莎里亚丈夫经营的汽车和电单车维修店，切断了全家的经济来源，她不得不靠卖鱼维持生计。

她希望政府能尽快伸出援手，尤其是解决孩子的上学费用。她无奈地呼吁：“请帮助我们渡过难关，重获新生。”