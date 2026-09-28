印度尼西亚国家交通安全委员会的调查报告显示，今年4月导致16人死亡的夺命火车追尾事故，主因是信号系统故障和沟通失误。

这起事故4月27日晚上发生在雅加达以东25公里的勿加泗（Bekasi）东部火车站附近。当时一辆德士据信是因为抛锚，停在火车站附近的平交道口，导致一列开往雅加达的通勤列车无法离开月台，被后方开来的长途列车撞个正着，酿成惨祸。事故造成16人死亡、107人受伤。

路透社星期一（9月28日）引述委员会在官网发表的报告报道，在列车相撞事故发生前，涉事的通勤列车曾与德士发生碰撞，导致列车被迫停在铁路道口上。

随后，运行控制中心足足花了3分钟20秒，才收到通勤列车司机关于与德士碰撞事故的通报，且控制中心人员当时因杂音无法听清司机的通话。

与此同时，报告指出，勿加泗站与东勿加泗站（Bekasi Timur）之间存在信号系统故障。长途列车当时是根据绿色的出发信号行驶，中途并未收到任何要求减速的额外警示。

报告写道：“司机并未收到黄色信号灯提示，告知其前方下一个信号灯已显示为红灯。”

此外，报告指出，长途列车司机并未接受过应对紧急制动情况的相关训练。光污染以及列车挡风玻璃破损，也降低了信号灯的可见度。