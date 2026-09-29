马来西亚星期二（9月29日）开始遣返约1500名缅甸公民，正式启动了首阶段的遣返计划。这项计划引发人权组织的广泛担忧。

法新社报道，马来西亚官方表示，这批人员是首批“自愿”接受遣返并离开拘留中心的缅甸公民。

周二早上，数十辆巴士在警方的护送下，抵达位于马来西亚西北部红土坎（Lumut）海军基地附近的曼绒市议会体育场。媒体记者未获准进入体育场。

这批缅甸籍人员预计将在办理完登记手续后，被送往附近的海军基地，随后乘船返回缅甸。

目前尚不清楚遣返人员中有多少罗兴亚人，马方并未透露相关数据。

据联合国统计，在马来西亚境内的19万名缅甸难民和寻求庇护者中，罗兴亚人占三分之二。

马来西亚首相安华于7月宣布，缅甸已同意接收5000名罗兴亚人。这一罕见的遣返举措引发人权团体的强烈关切。

安华还表示，他将邀请缅甸政变领袖、现任文职总统敏昂莱到马来西亚进行正式访问，以协助加快遣返进程。

在受到联合国和人权组织的批评后，缅甸本月早前承诺，将确保流落海外的公民“安全且有尊严地”回国。

马来西亚虽为东南亚最大的难民收容国之一，却非《1951年难民地位公约》缔约国，在法律上并不承认难民身份。

罗兴亚人主要信仰回教，是聚居在缅甸西部若开邦的少数族群。2017年8月，缅甸军方对若开邦的罗兴亚人展开大规模血腥镇压，导致数十万罗兴亚人外逃。