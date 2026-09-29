（雅加达综合电）印度尼西亚国会通过2027财年国家预算案，将明年的经济增长目标设定为6%，显著高于本财年的5.4%。这个15年来最高的经济增长目标，反映出总统普拉博沃极力加快国家经济转型与发展的决心，但也将考验政府能否将财政赤字控制在法定顶限内。

据路透社和彭博社报道，印尼国会全体会议星期二（9月29日）正式表决通过2027年度国家财政预算。这份预算案将国家支出定为4106.3万亿印尼盾（约2900亿新元），收入则为3435.1万亿印尼盾，经济增长目标为6%，整体通胀率为2.5%。

预算案同时将明年的赤字目标设定为占国内生产总值（GDP）的2.4%，即671.2万亿印尼盾；相比之下，2026年的预测赤字占GDP的2.85%。

6%增长目标是自2012年以来的最高水平，标志着这个东南亚最大经济体将显著加速发展。刚刚上任的印尼财政部长苏瓦哈希指出，2027财年国家预算的架构旨在同时满足两个需要，即应对全球不确定性，以及在不牺牲财政可持续性的情况下，加速推进国家发展的优先议程。

国会预算委员会主席赛义德（Said Abdullah）说，单靠国家预算无法实现6%的经济增长，政府须推动高附加值出口、吸引更多投资，并改善贸易治理和加快工业化。

这份预算案将对投资者信心带来关键考验。市场将借此评估，雅加达能否在不突破3%法定赤字上限的前提下，切实兑现普拉博沃雄心勃勃的增长计划。

尽管国会议员正在斟酌对《国家财政法》进行修订，但苏瓦哈希说，政府将继续在现行法律框架下运作并遵守赤字限制，而关于修法的讨论应当建设性地进行。

不过，这份预算案中的部分设想已经面临挑战。例如，政府预计原油平均价格为每桶75美元，远低于近期因地缘政治冲突加剧而突破100美元的布伦特国际基准油价。此外，预算案设定1万7500印尼盾兑1美元的平均汇率目标，而目前汇率已逼近1万8000印尼盾的心理关口。