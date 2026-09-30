（峇淡综合讯）为解决大型数据中心水资源分配不公引起的民愤，印度尼西亚峇淡自由贸易区管理局要求，所有数据中心的投资者和开发商，必须自行建设海水淡化设施，以确保峇淡岛居民的清洁用水供应。

《雅加达邮报》报道，峇淡自贸局公共服务副局长西拉伊特星期二（9月29日）说，当局已就这个新规与数据中心投资者和开发商举行了几次会议。

她说，当局向开发商提议使用海水逆渗透淡化技术，目前相关设施已经处于规划阶段，有望明年建成。

近期，峇淡岛农萨经济特区周边的居民面对断水危机，但特区内的数据中心却持续享有充足供水，引发民众对数码基础设施建设引发资源不公的强烈不满。虽然官方解释二者供水来源不同，但新规还是应运而生。

峇淡自贸局局长兼峇淡市长艾哈迈德上周末发表声明说，不应再允许大量的工业耗水给峇淡岛的天然水坝造成负担。

他强调，当局希望投资能够增长，但也须考虑基础设施的需求。因此，对于需要大量净水的工业，当局推动它们通过反渗透海水淡化技术，拥有自己的净水源。

据估算，一个大型数据中心的服务器冷却系统每天的用水量，大约相当于1万至5万人的用水量。

新规主要针对卡比尔工业区和农萨特别经济区的数据中心集群。目前，卡比尔工业区的首个海水淡化项目已开建，预计一年内完工，耗资约2500万美元（约3200万新元），设计产能为每秒700升净水，以解决卡比尔水坝供水不足的问题。

官方预计，海水淡化厂产能有望在两三年内，提升至每秒1000升净水。如果有多余产能，处理后的水可补充居民区供水。

随着大型数据中心从马来西亚和新加坡等邻国转移到印尼，峇淡岛正希望发展成国家级数码投资中心。根据官方记录，岛上至少有16个超大规模数据中心投资项目，其中两个已投入运营，五个处于施工阶段。

另一方面，西爪哇省政府暂停了当地一个大型数据中心项目，直到项目完成环境影响评估、取得环境许可和建筑许可。当局强调，省政府支持对数据中心的投资，但开发商必须遵守所有适用法规。