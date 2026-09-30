尽管印度尼西亚已立法杜绝烧芭清地，烧芭的低成本始终是个难以摆脱的诱因。分析也指，追查问责程序复杂繁琐，也给执法和杜绝烧芭的工作增添挑战，要扑灭林火更是雪上加霜。

从西部的苏门答腊，到中部的加里曼丹，远至最东边的巴布亚地区，印尼正遭遇11年来最严峻的林火，除了损失大片林地，烟霾还影响当地和新马一带的空气质量。

瑞士空气质量技术公司IQ Air的数据显示，印尼今年首八个月烧毁的土地面积接近136万公顷，绝大部分在8月间烧毁。9月11日侦测到688个火点，大多集中在中加里曼丹、西加里曼丹和南加里曼丹三省。

受林火影响，今年8月至9月21日期间，灾区的急性呼吸道感染病例已超过17万起，其中逾4万名患者是幼儿。

火势近日似有放缓迹象。印尼林业部发布的最新数据显示，全国火点已从星期天（9月27日）的559个减至星期一（28日）的365个。当局称这是积极进展，但南苏门答腊和中加里曼丹省等地的火点仍在持续增加，当局正在这些地区加大灭火力度。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院研究员梅琳达（Melinda Martinus）向《联合早报》说明印尼在防止林火方面遇到的诸多挑战。她说，企业为了种植油棕和木材等高收益作物而清地，但往往舍弃成本和技术要求较高的正规做法，选择烧芭这个较低成本的途径。今年又逢强厄尔尼诺现象来袭，导致林火越烧越旺。

印尼法律明确禁止烧芭，但烧芭问题始终未曾改善。梅琳达说，确认火点并不意味着当局就能立即追查责任。在特许经营区，执法单位除了查明纵火者身份，还得厘清土地权归属，特许经营方是否履行防火义务，土地管理上又是否有疏漏。

截至9月7日，印尼警方已将涉及林火的138人列为嫌疑人。其中119人涉嫌蓄意纵火，另19人因疏忽引发火患。

印尼林业部9月22日也宣布撤销五家公司的特许经营权。这些公司的特许经营总面积达9万2000多公顷，其中约1170公顷被大火吞噬。

区域合作应对跨境烟霾 终究得取决于印尼国内治理执法能力

灾情加剧，印尼灾难管理局预算引起各方关注。当局的这笔预算从去年的2万亿印尼盾（约1亿4270万新元）锐减四分之三，至今年的4910亿印尼盾。当局已要求政府额外拨出5640亿印尼盾。

包括绿色和平（Greenpeace）和印尼环境论坛（WALHI）在内的公民团体指出，削减灾难管理局的预算削弱了当局侦测防范林火的能力，使今年灭火抗霾的成效降低。

防火灭火涉及林业、环境、农业等部门，以及灾难管理局、地方政府、执法和土地规划等机构的跨部门协调。梅琳达说，不同机构、不同政府层级之间的土地使用条例和用途可能有差异，权限也可能重叠。

“这些不一致，会在‘谁在某个地区有管辖权’等问题上引发不确定因素，土地管理和执法工作也会更复杂。”

梅琳达认为，亚细安能通过加强区域预警和共享信息系统、提倡反应机制相互协调，以及促进分享泥炭地管理和社区防火最佳作业方式，共同应对跨境烟霾的挑战。不过她也说：“区域合作是否有效，最终还是得取决于印尼在国内的治理能力，以及有多大能耐去处理好林火的经济诱因。”