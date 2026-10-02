今年以来截至9月14日，印度尼西亚海关总署已成功截获多起黄金走私案，累计缴获黄金重达330公斤。

初步调查显示，这些黄金都是来自印尼境内的非法矿山。

《雅加达邮报》星期五（10月2日）报道，峇淡岛当局拘留了八名中国公民，指控他们试图向新加坡走私11.3公斤的黄金粉末。这也是当地近一个月来，最新一起涉及外籍人士的黄金走私案。

峇淡岛海关负责人阿贡（Agung Widodo）说：“这几个中国公民被捕时，携带了价值290亿印尼盾（约207万新元）的黄金，但没有所需合法文件。”

当局指，嫌疑人分别于9月22日和24日，在峇淡岛国际轮渡码头的两次执法行动中落网。

海关官员说，在第一起行动中，执法人员在峇淡中心轮渡码头拦截了一名名字缩写为“SQ”的旅客，并在他身上搜出七包总计1.8公斤的金粉。

随后，执法人员锁定了另外七名涉嫌与此案有关的中国公民。这七人于9月24日在峇淡中心和港湾国际轮渡码头被捕。

七人的名字缩写分别为TLK、CYA、LJ、CYO、CM、PC、YM，执法人员从他们身上共缴获36包、重达9.4公斤的金粉。

据海关官员透露，嫌疑人为避免被海关发现，花样百出，除了将金粉藏在随身包袋和内裤里，有些甚至将一部分金粉藏在体内。

有关部门的调查工作尚未完毕，目前仍未确定这八名嫌疑人的后续法律程序。

峇淡岛这起最新案件，已是自印尼自9月以来曝光的第五起大宗黄金走私案，凸显出近期印尼涉外黄金走私案呈上升趋势。