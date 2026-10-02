（雅加达彭博电）印度尼西亚新任财政部长苏瓦哈希与央行新任行长德斯特莉接受彭博社访问时分别表态，财长承诺将恪守本职，不干预中央银行与国家主权财富基金达南塔拉的独立运作；央行则强调维稳印尼盾的力度不变，但会调整战术以保护外汇储备。财政和金融两大掌门人借此向市场传递稳定信号，以修复国际投资者对印尼经济政策的信心。

这是苏瓦哈希与德斯特莉自今年9月履新以来，首次接受外国媒体访问。苏瓦哈希周五（10月2日）受访问时强调，他的核心工作将聚焦于管理国家财政预算，并将财政赤字严格控制在国内生产总值（GDP）3%的法定上限以内。他形容，这一法定赤字红线是“体现我们财政纪律的象征”。

上任仅一年就被撤换的前财长普尔巴亚在任内一再敦促达南塔拉和央行协助支撑国家财政预算以及推动经济增长。例如他要求达南塔拉上缴近70亿美元（约90亿新元）的股息收益以充实国库，并公开批评央行任由印尼盾跌至历史低点，还采取加息举措拖累了经济复苏。

苏瓦哈希表明不会沿用前财长的做法，并指出达南塔拉的股息收益并未纳入2026年或2027年的国家财政预算。他也拒绝评论央行接下来的利率走向，仅承诺会设法降低政府的借贷成本。他说：“我们了解各自的职责。我们愿意协调，也愿意沟通。”

苏瓦哈希说，他上任后不久便与德斯特莉会面，并举行罕见的联合记者会阐述各自的政策规划，展现两部门密切配合。

苏瓦哈希说，当前最大的问题是全球经济，地缘政治紧张局势影响了印尼的油气进口和镍、煤炭等商品的出口。

印尼预计今年的预算赤字将占GDP的2.85%，明年收窄至2.4%，但这预估数字是基于以下假设：原油价格平均为每桶75美元，以及汇率回升至1万7500印尼盾兑1美元。目前，国际油价高于每桶100美元，兑美元汇率则徘徊于1万8000印尼盾的水平。

央行增加使用衍生工具保护外汇储备

德斯特莉周四（1日）接受彭博社访问时强调，央行维持印尼盾汇率稳定的政策力度始终保持不变，但将调整操作战术，通过增加衍生工具的使用，减少成本高昂的现货外汇市场干预，以妥善保护外汇储备。

她说：“我们在不改变政策力度的情况下实行多元化操作，以维持印尼盾的稳定。”

德斯特莉表明，货币政策的重点在于保持稳定。她指出，第二季度累计加息100个基点，是应对印尼盾风险的预防性措施，接下来的政策走向仍将视数据而定。

她补充说，货币政策仍以稳定为核心，但也须兼顾经济增长，因为当前通货膨胀主要由供给侧因素驱动，单靠调整利率效果有限。