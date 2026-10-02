（雅加达彭博电）印度尼西亚总统普拉博沃周五（10月2日）正式成立新一届总统顾问理事会，委任26名来自政商界及宗教界的领袖成为顾问，当中包括富豪巨贾、退役将领以及主要宗教领袖。

这是普拉博沃就任总统近两年来，首次委任总统顾问。总统顾问的职责是就国家行政权力行使向总统提供战略建议。

总统顾问理事会由前总统佐科执政时的人类发展与文化统筹部长普拉迪诺出任主席。多位知名印尼富豪在列，包括国信集团创始人翁俊民和CT集团创始人凯鲁。翁俊民是印尼第六大富豪，旗下业务涵盖银行、医院、房地产及媒体等。凯鲁曾在前总统尤多约诺时期短暂担任经济事务统筹部长，目前在印尼富豪榜上排名第15。

除了商界巨头，理事会成员还包括宪法法院前首席大法官安瓦尔、退役将领阿古姆、知名伊斯兰学者莫哈末库莱什等。印尼伊斯兰教士联合会的两名前主席，以及基督教、佛教和孔教会等宗教界的代表也获委任。

上一届政府的总统顾问理事会在2024年10月任期届满后便一直悬空。普拉博沃这次组建的26人团队，规模近乎此前的三倍。普拉博沃曾在去年1月委任翁俊民和前政治、法律及安全统筹部长维兰托为印尼宪法总统国策顾问。