马来西亚与挪威签署的军购协议今年早前宣告破裂后，马国政府正考虑拨款7亿令吉至10亿令吉以上（约2亿1900万至3亿1300万新元），为马国皇家海军采购一套全新的舰载反舰导弹系统。

据《星报》报道，马国国防部长莫哈末卡立星期六（10月3日）在柔佛州哥打丁宜出席活动时证实，政府正在评估来自三个国家的替代采购方案。

马国与挪威签署了价值28亿美元的舰载反舰导弹系统采购协议，安装在建造中的濒海战斗舰上，但奥斯陆当局今年早些时候因修改出口管制法规、限制向非最紧密伙伴出售部分装备，终止向马国交付海军导弹系统及发射器组件。

马国首相安华为此严厉谴责挪威的决定，警告此举将严重损害西方防务供应商的信誉。马国政府随后指示军队停止向挪威采购弹药及防务资产，并向制造厂商发出索赔通知，追讨超过10亿令吉的损失。

莫哈末卡立说，马国无法干等追回挪威的款项才来决定替代方案，所以政府可能必须另行拨出新预算。此外，由于导弹系统不是“在展示厅买车”，从下订到交付往往需要三至四年，因此必须尽早决策。

他说，舰上现有的战斗管理系统由法国公司供应，新反舰导弹系统与战斗管理系统的兼容性是选择替代系统的关键考量。

美国曾在今年5月说，愿意向马国的濒海战斗舰计划提供替代反舰导弹系统。