（雅加达/悉尼讯）受强厄尔尼诺现象引发的严重干旱影响，印度尼西亚主要资源产区加里曼丹的多条关键河流水位下降，严重阻碍煤炭和棕榈油的运输和出口。

据《日经亚洲》报道，由于连月缺雨导致河道水位骤降，东加里曼丹省港务局9月初下达指令，要求驳船将载货量从平常的7000公吨降到5500公吨至6000公吨之间，以避免在浅水区搁浅。这不仅大幅拉长运输周期，更显著推高物流成本。

经济数据平台Trading Economics指出，受政府生产配额限制、政策不确定性以及强厄尔尼诺现象引发的航运中断三重影响，印尼8月份的煤炭发运量同比剧降23%，创下五年来同期新低。

印尼雇主协会矿产与煤炭开采委员会负责人亨德拉说，据估计，加里曼丹今年9月的河流水位下降已导致约390万公吨煤炭运输受阻。这一数量已超过印尼今年前八个月月均煤炭出口量的10%以上。

据彭博社报道，由于水路交通效率受阻，已有一些矿主以不可抗力因素为由取消发货。印尼是全球最大的动力煤出口国，主要买家包括印度、中国、日本、菲律宾和越南等国。河流交通瓶颈加剧了受中东战事冲击的全球能源危机，推高煤炭价格，并可能波及亚洲多国的电力供应与制造业。

在西加里曼丹省，印尼最长河流及主要交通动脉卡普阿斯河（Kapuas River）水位下降，也影响了棕榈油的运输。

印尼棕榈油协会主席埃迪指出，生产商须寻找驳船以外的替代运输方式，运输成本因此提高。此外，由于毛棕榈油在等待装运期间须受控加热，仓储费用也因此增加了。

印尼国家石油公司旗下负责燃料分销的子公司董事主席马尔斯说，水位下降阻碍油轮进入西加里曼丹省的燃料码头，扰乱了生物柴油的配送。

当地渡轮服务运营商也在发愁。运营巴里托河（Barito River）航线、连接中加里曼丹省与南加里曼丹省的一家渡轮公司坦言，当地林火和泥炭地火灾引发严重烟霾，加上河道泥沙淤积，使航行更加困难。