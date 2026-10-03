马来西亚雪兰莪州雪邦国际赛车场本周末举行世界一级方程式（F1）巴林大奖赛，吸引众多赛车迷前去观看，造成雪邦地区大塞车，影响驱车前往吉隆坡国际机场的民众。

《星洲日报》星期六（10月3日）报道，一名男子在社交媒体Threads申诉，雪邦一带因为星期五（2日）开始的F1赛事，交通状况异常拥挤。他前往吉隆坡国际机场（KLIA）的路途中，在大道收费站陷入车龙，寸步难行。

他说，这可能导致驱车前往机场的民众无法准时抵达，错过航班。

这则贴文引发热议，不少网民留言说，早已预料此情况，因此选择乘搭吉隆坡机场快线（KLIA Ekspres）前往机场，避开这几天“如同灾难般的塞车状况”。

马国F1巴林大奖赛10月2日至4日举行。据报道，在第一场自由练习赛开始数小时前，现场就出现超长人龙，场外也出现严重的塞车情况。

为此，廉价航空公司亚洲航空（亚航）建议旅客预留更多时间前往机场，以应对可能出现的交通拥堵。国际航班的旅客受促至少在航班起飞前三小时抵达机场，国内航班旅客则应提前至少两小时抵达机场。