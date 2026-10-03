印度尼西亚智库发布的最新调查显示，印尼私召汽车及电单车（又称网约车）司机中，有高达73.8%是因为无法在正规市场找到工作，才被迫选择投入零工经济。这一数据凸显零工平台已成为印尼失业及裁员受害者维持生计的主要避风港。

据印尼时代网（Tempo）报道，塞加拉研究所（Segara Research Institute）于今年8月至9月在雅加达、万隆、泗水、棉兰和望加锡五大城市，对506名零工经济从业人员进行这项调查，受访者当中包括175名私召电单车及汽车司机。

调查报告指出，有40.3%受访者因找不到正规工作而从事零工，更有57.3%表示自己从未在正规行业工作过。

在私召电单车司机群体中，有22.1%表示自己经历过公司裁员，23.3%年龄在45岁或以上。智库指出，这一年龄段的求职者在重新进入传统正规劳动力市场时面临极大的挑战。

尽管入行多属无奈之举，但灵活的工作时间成了吸引零工人员的核心优势。高达88.1%的受访者将“工作时间灵活”列为最大好处，这一比率在私召电单车司机群体中更是多达95%。

调查也发现，81.6%受访者将零工收入作为家里的主要经济来源，32.4%同时兼任多份零工；另有18.4%则是在保留正规行业工作的同时，兼职从事零工以补贴家用。