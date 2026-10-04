首批约1500名从马来西亚被遣返的缅甸难民已抵达缅甸。

法新社引述一名匿名缅甸海军官员报道，运载这批1476名移民的三艘缅甸军舰，在星期天（10月4日）清晨约7时30分已全部停靠在丹林（Thanlyin）的军港。

法新社记者在现场看到，数百个家庭天刚亮就聚集在基地外等待接走亲人，现场排满了汽车、德士和巴士。

55岁的觉敏（Kyaw Myint）是其中一人。他受访时说，来接已六年没见、被关押在马国拘留所一年半的三个孙子。“自从他们入狱后，我们就与他们失去了联系。”

觉敏非常担心孙子回国后会被强征入伍，“不仅是军方，少数民族武装组织（民地武）也可能强征他们”。

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另一名要求匿名的25岁女家属在马国受访时说，弟弟被送上遣返军舰后，家人就与他失去了联络。“我们不知道他回到缅甸后生活会怎样。我们最担心的是他安全无法得到保障。”

联合国人权组织多次呼吁停止遣返，并警告缅甸国内局势意味着无法按照国际法要求，确保这些移民“安全返回”。外界也担忧被遣返的人群中可能包含在缅甸受迫害的罗兴亚人（Rohingya）。

马国媒体报道，首批回国者包括27名儿童和79名妇女，其余1370人为成年男性，但没有透露其中是否包括罗兴亚人，目前外界也还无法求证。

马国坚称，所有被遣返者都是自愿从拘留中心返回的，缅方则称这些人已在马国服满违反移民法的刑期。

联合国难民署上周表示，工作人员未获准会见这批回国难民，无法确认他们的决定“是否真正出于自愿且知情”。不过，缅甸国家电视台播出的画面却显示，移民在回国途中的军舰甲板上做有氧操，身上还穿着写有“回国之行愉快”（Happy voyage back to motherland）的T恤。

马国目前已在推进遣返第二批3500多名移民的计划。马国内政部表示，移民给马国造成了“巨大的财政负担，引发了严重的社会危机，并对马国人民构成了切实的安全威胁”。