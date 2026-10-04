因森林火灾而暂时关闭的印度尼西亚林贾尼山（Mount Rinjani）登山路线，在确保安全后已重新开放。

印尼安塔拉通讯社（ANTARA News）报道，西努沙登加拉省（West Nusa Tenggara）林贾尼山国家公园（TNGR）管理局星期六（10月3日）宣布，因林火而暂时关闭的塞纳鲁（Senaru）登山步道已重新开放。

林贾尼山国家公园管理局行政部门主管阿迪亚斯托（Astekita Ardiarsito）说，在扑灭森林大火并与利益相关者进行评估与安全检测后，塞纳鲁登山路线已被认定达到重新开放的标准。

今年9月22日，塞纳鲁和托雷安（Torean）登山路线上发生森林大火，由于有松树林、灌木丛、干草、高山萨瓦纳草原和落叶等易燃物助燃，火势迅速蔓延，过火面积达到1098.75公顷。

随着塞纳鲁步道的重新开放，林贾尼山国家公园内的五条登山路线已恢复正常开放。其余四条路线分别是森巴仑（Sembalun）、蒂姆巴努（Tibanuh）、泰特巴图（Tetebatu）和艾克贝里克（Aik Berik）。

此前，监测人员通过无人机在350米外对受灾区域进行了排查，残留的热点仅局限于此前已被烧毁的零星树木上，没有继续蔓延的风险。

阿迪亚斯托也说，目前工作组仍保持高度警惕，以防死灰复燃。