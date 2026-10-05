印度尼西亚虽然近期监测到的林火热点数量大幅减少，但环保组织星期一（10月5日）提醒，受强厄尔尼诺现象引发的持续高温少雨天气影响，隐藏在地下深处的泥炭地火灾随时可能再次暴发。环保团体敦促印尼政府不要掉以轻心，必须持续严加防范，并严厉惩处涉案企业。

印尼正遭遇11年来最为严重的大规模林火与烟霾危机。烈火与浓烟不仅导致印尼国内呼吸道疾病病例剧增，跨境烟霾也影响邻国新加坡与马来西亚，对区域空气质量与公众健康造成严重威胁。

印尼林业部通报，全国监测到的林火热点数量从上周五（10月2日）至上周六（10月3日）已几乎减半，但泥炭地保护组织Pantau Gambut的环保分子普特拉（Putra Saptian）周一在记者会上强调，热点减少绝不意味着威胁解除。

普特拉说：“热点数量减少不应被政府视为主要指标或抗灾胜利的标志，因为泥炭地火灾的特性与普通矿质土地火灾截然不同。泥炭地火灾主要通过地下有机物阴燃传播，具有高度隐蔽性，随时可能重新蔓延并引发大面积火势。”

1600万公顷泥炭地极易着火

该组织说，在印尼总计2400万公顷的泥炭地中，有多达1600万公顷因森林砍伐和地下水水位下降等生态破坏，已演变成极易着火的高危区域。研究进一步显示，在2015年至2019年严重火灾中受损的泥炭地中，目前仅有3%成功恢复成森林。

面对严峻的旱情与林火威胁，印尼总统普拉博沃9月成立了全新的国家泥炭地和红树林管理局。印尼林业部星期天（4日）也发表声明承诺，仍保持最高级别戒备，并全力控制泥炭地火势。

在星期一的同场记者会上，绿色和平组织呼吁印尼政府采取强硬手段，彻底追究与林火相关的企业责任，包括在印尼运营的外国企业。