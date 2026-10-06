印度尼西亚宪法法院将在星期二（10月6日）晚，就副总统吉布兰涉嫌虚报海外学历、被要求撤销当选资格一案作出裁决。如果原告胜诉，现年39岁的吉布兰可能被迫下台。这不仅将引发印尼宪政危机，也将进一步动摇总统普拉博沃领导的政府。

据路透社与《雅加达邮报》报道，前法律与人权部副部长登尼（Denny Indrayana）、六名退役将军、回教信徒党（Partai Ummat）及选举监督组织等12名原告，于今年9月17日向宪法法院提交诉状。原告指出，根据印尼选举法，正副总统候选人必须具备高中或同等学历，而吉布兰向选举委员会提交的只是海外学历同等于印尼职业高中的证明文件，且并未附上正式的高中毕业证书，因此他的2024年参选资格应属无效。

原告请求宪法法院九司裁定撤销吉布兰的副总统当选资格及就职宣誓，并下令国会在裁决后两个月内，从普拉博沃提名的副总统候选人中选出新任副总统。

吉布兰是前总统佐科的长子。庭审记录显示，吉布兰曾就读于新加坡兰景中学（Orchid Park Secondary School），随后在新加坡管理发展学院（MDIS）取得学士学位。

印尼教育部官员陶菲克（Taufiq Damarjati）10月2日出庭作证时承认，教育部对吉布兰的学历认定是基于他的整体受教育经历，而他在申请过程中确实“未提交毕业证书”。

这起案件的审理正值印尼政坛敏感时期，普拉博沃与佐科及吉布兰父子的关系近期屡传裂痕。据印尼媒体报道，普拉博沃近期更换了包括国家警察总长在内的多名重量级官员，这被普遍视为削弱佐科残余影响力的举措。在星期一（5日）举行的印尼国民军建军81周年纪念活动上，普拉博沃、佐科与吉布兰虽同台合影，但全程互动冷淡。

宪法法院副首席大法官萨尔迪（Saldi Isra）上星期五（2日）在合议庭闭幕时呼吁公众保持冷静，尊重法官的独立裁决。萨尔迪说：“案件既已提交宪法法院，就请让法院依法作出决定。”

新任政治与安全统筹部长杜东（Dudung Abdurachman）星期一也转达普拉博沃的指示，要求在裁决公布前“全力维持国内政局稳定”。

如果宪法法院裁定吉布兰失去资格，印尼政坛将面临前所未有的再洗牌。