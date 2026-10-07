印度尼西亚宪法法院驳回挑战副总统吉布兰学历证明和当选资格的请愿。

宪法法院大法官苏哈托约星期二（10月6日）晚间宣读裁决时指出，请愿方并不具备请愿资格，法院因此无法取消吉布兰的当选资格或宣布他当选无效。法院指，递交请愿的必须是正副总统候选人。

印尼律政及人权事务前副部长丹尼、独立选举监察委员会、回教信徒党和印尼国军退役将领论坛代表9月10日入禀法院，指吉布兰2024年参选副总统未提交高中或同等教育水平的学历证明，不符合选举法中对候选人的规定。

请愿方提出八项诉求，包括宣布吉布兰当选无效、取消吉布兰的副总统资格，并由总统普拉博沃提名、议会推举新的副总统。

法院9月21日至10月2日进行聆讯，期间听取专家、驻外使团和教育部人员的供证。

宪法法院在裁决中指出，根据呈堂证据，没有文件证明吉布兰完成高中或同等水平的学历。法院认为，聆讯中呈堂的出席证书和学业报告，不能用作毕业证明。

法院裁定，由于请愿方为民间团体、政党和个人，而不是选举中的正副总统候选人，请愿方不具备请愿资格，他们的请愿因此不获接纳。

39岁的吉布兰是印尼前总统佐科的长子。普拉博沃与吉布兰在2024年2月的大选中，以约六成得票率胜选，并在同年10月宣誓就任印尼正副总统。