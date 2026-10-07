虽然被指选前呈交的学历证明不完整，但印度尼西亚副总统吉布兰还是成功挺过一场挑战他当选资格的官司。

印尼宪法法院星期二（10月6日）晚间就这起针对吉布兰学历证明和参选资格的请愿做出判决。九司一致驳回请愿，并指请愿方并非正副总统候选人，因此不具备请愿资格。

此外，法院指出，吉布兰已宣誓就任副总统，法院无法通过选举结果仲裁取消他的当选资格，或宣布他当选无效。

印尼律政及人权事务前副部长丹尼、独立选举监察委员会、回教信徒党和印尼国军退役将领论坛代表共12造上个月入禀法院，指吉布兰2024年参选副总统时，未提交高中或同等教育水平的学历证明，不符合选举法中对候选人的规定。

请愿方提出八项诉求，包括宣布吉布兰当选无效、取消他的副总统资格，并由总统普拉博沃提名、议会推举新的副总统。

法院9月21日至10月2日进行聆讯，期间听取专家、驻外使团和教育部人员的供证。

根据印尼选举法，正副总统候选人须具备高中或同等学历。法院在裁决中指出，聆讯过程中，没有文件证明吉布兰持有海外专业文凭。

吉布兰曾就读于新加坡兰景中学（Orchid Park Secondary）和澳大利亚悉尼科技大学Insearch学院，过后又获得新加坡管理发展学院（MDIS）颁发的学士学位。

法院指出，吉布兰提呈给选举委员会的包括出席证书和学业报告，但没有证书或毕业证明。不过，法院指吉布兰已就任，因此无法就他的参选资格做出裁决。

39岁的吉布兰是印尼前总统佐科的长子。普拉博沃与吉布兰在2024年2月的大选中，以近六成得票率胜选，并在同年10月宣誓就任印尼正副总统。

吉布兰星期三（7日）回应法院裁决时说，他尊重法院程序，并且会继续努力确保普拉博沃的各项措施成功推行。

他还说：“我如果没有高中毕业，就不可能继续上高校。我在新加坡完成了学士学位。”

尽管如此，代表请愿方的律师班邦说，法院判决为议会弹劾吉布兰提供依据，并且阻止他参加下届大选，除非他能证明完成印尼高中相等的学业。

研究印尼宪法的印尼战略与国际研究中心研究员聂齐接受《联合早报》访问时说，取消副总统资格的权限不在宪法法院而在议会。法院裁决暴露了选委会治理上的不足，选委会并未尽到尽职调查义务。

“如果相关方决定就法院裁决在议会采取行动，案件的政治因素还会继续升温……随着明后年离选举周期进一步靠近，吉布兰学历的问题必定再次浮上台面，并决定他会否再次参选，以及普拉博沃会否再与他搭档。”

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院客座资深研究员莱恩则说，法律程序已告一段落，但法院的裁决延续了议题的政治生命。

面对在野党可能在议会要求立案调查，莱恩说，执政联盟握有议会绝大多数议席，只要普拉博沃护着，吉布兰就会没事，但社会对吉布兰言行的猜疑无疑会增加。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院高级研究员、印尼研究项目主任刘敏丽说，吉布兰已当了两年副总统，法院又做出这样的判决，显示目前没有人认真考虑要引发宪政危机或推翻副总统。不过，吉布兰若还抱着2029年参选正副总统的希望，必定会因为高中学历缺乏有力证明而蒙上阴影。

她说：“这件事暂时不会再次浮上台面，直到接近要敲定2029年竞选组合的时候。”