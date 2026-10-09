（曼谷彭博电）国际货币基金组织（IMF）与世界银行年会时隔35年再次在泰国举行，泰国政府借此良机祭出“美食外交”和文化软实力，甚至将平民食材罗非鱼精心包装成高档佳肴，以此征服来自全球191个国家与地区的1万5000多名财金巨头的味蕾。

这项全球财金盛会将于下周举行，是泰国自1991年以来首次主办。

长久以来，美食一直是泰国开展“美食外交”的有力工具，也是泰国软实力战略的重要组成部分。泰国政府推出的“泰国厨房走向世界”计划，在向海外推广泰国餐厅和美食的同时，也支撑了食品出口、农民和企业。因此，即使各国代表奔波于各场会议之间，有时甚至只能站着吃饭，但主办方对盘中菜肴的选择依然下足了工夫。

会场菜单以“泰国故事”为主题，使用的约2000种食材中，有七成至八成是泰国自产，主办方还用心为每道菜打造故事背景。

主会场诗丽吉王后国家会议中心的行政主厨颂波正在对平民食材罗非鱼进行“高级料理”改良。他利用青柠叶、香茅、肉桂和丁香，对鱼肉进行为期五天的熟成处理。据他介绍，这种技法能使原本松软的鱼肉变得紧实，并赋予鱼肉更丰富、更细腻的质感，甚至让食客误以为这是鲷鱼或优质海鲈鱼。

颂波接受彭博社访问时说：“餐点既要方便食用，又不能干扰会议讨论。我们不能仅仅提供繁复精致的泰式菜肴，而是在既定的菜单框架内，通过选用本地食材来呈现泰国的风味特色。”

对于这次美食外交的成败，颂波表达了非常朴实的期许。他说：“如果只有一个人在回家后说‘那场活动的食物真好吃’，我就心满意足了。”