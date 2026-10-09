（帕朗卡拉亚法新电）印度尼西亚苏门答腊与加里曼丹林火持续蔓延，肆虐的野火逼得濒危物种红毛猩猩不得不赤脚踏过烈火灼烧的地面，爬到树梢避难。当地救援人员与环保机构紧急救出多只被浓烟呛伤及被火烧伤的红毛猩猩。

救援人员星期四（10月8日）在中加里曼丹省救出一只名为巴拉（Bara）的雄性红毛猩猩。中加里曼丹省自然资源保护局官员翰迪接受法新社访问时说：“它被发现躲在一片刚刚烧毁的土地的一棵树的树顶。当时火在周围烧着，烟雾相当浓烈。看到土地烧成这样，我们不敢相信它能活下来。”

翰迪说，巴拉轻微烧伤，目前健康状况尚算稳定，将被转移到当地其他自然保护区。

搜救人员9月下旬也救出一只名为诺维塔（Novita）的四岁雌性红毛猩猩。婆罗洲红毛猩猩生存基金会执行长贾马丁透露，诺维塔不得不穿过火场爬到树梢避难，导致手掌与脚掌皮肤严重烧伤。

诺维塔正接受治疗。中加里曼丹省自然资源保护局局长安迪星期四受访时说，虽然诺维塔的伤势有所好转，但即使康复，可能无法百分之百恢复到受伤前的状态。

红毛猩猩是濒危物种。世界自然基金会估计，加里曼丹与苏门答腊目前的红毛猩猩仅剩约10万4000只。世界自然保护联盟上个月警告，印尼林火已威胁到加里曼丹52%红毛猩猩的栖息地。

印尼受强厄尔尼诺现象影响，今年的林火异常猛烈。