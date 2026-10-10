（马六甲综合讯）马来西亚国民阵线与国民联盟在第16届马六甲州选举的选区分配谈判陷入僵局。由于在议席分配上互不相让，双方不排除沿用柔佛州选的合作模式，在部分选区各自上阵形成多角战，以分散首相安华领导的希望联盟的马来票源。

《南洋商报》星期六（10月10日）引述消息人士报道，国阵在谈判中态度相当强硬，多次强调要在原有的21个州选区上阵，或与国盟对换议席。国阵只愿意让伊斯兰党竞选四个席位，但这远低于国盟要求的八至10个席位，导致谈判陷入僵局。

消息人士说，若最终谈不拢，双方不排除在特定选区同时派人上阵。这个策略可以让国阵与国盟摸清各自的基本盘，为来届全国大选制定策略提供参考，也有助于国阵维持多元形象，避免因过度偏向马来色彩而在混合区流失非马来人选票。双方可能采取“表面竞争、胜选后再合组政府”的策略。

甲州选举定10月31日提名，11月14日投票。有分析认为，选举委员会拖慢州选日期，相信是为了给各方更多时间商议选区分配。

选区分配依然是各阵营商讨合作的最大挑战。各党既要保住原有议席，又希望扩大势力，为大选铺路。任何合作协议还须获得党基层认可，令谈判难上加难。

甲州议会共有28个席位。在2021年11月举行的第15届州选中，国阵横扫21席，希盟赢得五席，国盟两席。

尽管被指在选区分配上互不相让，但伊党副主席依德里斯阿末说，国盟与国阵的谈判进展顺利，预料下周就能作出最终决定。

《中国报》报道，依德里斯阿末星期五（9日）晚主持伊党甲州区部活动后说，国盟与国阵已完成大部分谈判，目前仍有待达成共识的课题包括选区分配，以及候选人将使用哪个政党标志或旗帜上阵。

他说：“目前约90%（谈判）进展顺利，（与国阵的）合作能实现，只不过伊党的竞选名单尚未敲定。”