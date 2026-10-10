（雅加达／蒙特利尔讯）印度尼西亚宣布竞逐2026年至2028年任期的国际民航组织（ICAO）理事会席位，以扩大雅加达在制定全球航空政策方面的作用，并深化同发展中国家的合作。

据《雅加达环球报》报道，印尼官方星期四（10月8日）在加拿大蒙特利尔的国际民航组织总部举行印尼第81届独立日外交招待会时宣布这一决定。印尼将在11月19日至20日举行的第43届国际民航组织特别大会上正式提交竞选提名。

印尼交通部民航司司长卢克曼说：“作为群岛国家，印尼并不仅仅将民航视为一个行业，而是一种连接社区的生活方式。”

印尼驻加拿大大使兼驻国际民航组织常驻代表的穆欣指出，航空业通过将印尼与世界相连并创造更广泛的机遇，在国家发展中发挥了重要作用。

国际民航组织成立于1947年，是联合国负责制定国际民用航空标准的专门机构。印尼曾于1962年至2002年间担任国际民航组织理事会成员，2012年在国际民航组织总部设立印尼利益代表处加强合作。

印尼官方强调，重返理事会将使印尼能够更直接地参与国际航空标准及航空业未来发展的讨论，深化印尼与全球航空界及发展中国家的互动。