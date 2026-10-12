一场足球赛引发马来西亚与印度尼西亚网民隔空交锋。马国网民发起抵制印尼品牌的行动，而印尼官员有关跨境烟霾以及向邻国“送氧气”的言论，令争议进一步升温。 观察家提醒，双方应保持克制，避免事态升级并影响两国关系。

这场风波源于10月5日举行的首届国际足联亚细安杯决赛。印尼在点球大战中击败泰国，夺得冠军。

赛后，印尼男性护理品牌Kahf在社媒发布图文，暗示印尼与其他亚细安国家“不在同一层次”。

图片中，印尼国旗被置于写着“小心，水平不在同一层次”（hati-hati beda level）的警示线上方，马国、泰国、新加坡、澳大利亚等其他东南亚足球联合会成员的国旗则在下方。

印尼品牌Kahf被指贬低其他国家后，马国网民对在当地销售的印尼品牌发起抵制行动。（取自社交媒体）

有关贴文引起马国网民不满，不少人呼吁抵制Kahf，甚至将抵制行动扩大至其他印尼品牌。面对舆论压力，Kahf随后删除贴文并公开道歉。

然而，风波并未就此平息。10月8日，印尼演员博伊韩沙（Boy Hamzah）在TikTok发布视频，称马国的抵制行动不会对印尼造成影响。

他拿两国人口作比较，指马国只有约3400万人，印尼则约有2亿8850万人，甚至称“没有印尼就没有马来西亚”。

另一名印尼网红则声称，马来西亚日常饮食所用椰奶的原料——椰子，有98%来自印尼，并警告抵制印尼产品最终只会损害马国自身利益。这番言论再度引发两国网民在社交媒体上交锋。

印尼官员“送氧气”言论加剧争议

印尼一名官员星期六（10月10日）针对烟霾问题的回应，也进一步激化两国网民的情绪。

马国媒体报道，印尼政府传播局局长沙甘达（Syahganda Nainggolan）星期六接受当地媒体访问时称，当地林火并非人为错误所致，而是一种自然现象。

他还说，印尼不只是向邻国“送烟霾”，没有烟霾时也会“送氧气”。“新加坡和马来西亚的氧气，正是来自我们的森林。”

马国网民随即反驳。马国网红兼作家阿末法依查（Ahmad Faezal）指出，森林并非氧气的唯一来源，海洋中的浮游植物、藻类等光合生物也在氧气生产过程中发挥重要作用。

他强调，若印尼声称拥有可供其他国家使用的氧气盈余，就应提出科学数据。

马国反对党民政党署理主席胡栋强星期一（12日）也发文告，批评印尼官员的言论对受烟霾影响的邻国人民缺乏尊重。他呼吁马国政府要求有关官员收回言论并公开道歉，同时正式向印尼提出抗议。

观察家：勿让网络情绪演变为两国争端

马国多地过去两个月深受跨境烟霾影响，一些民众对印尼的林火及烟霾应对措施不满。如今，足球赛事引发的抵制风波与官员的争议言论交织，推高了网络上的民族情绪。

马国政治风险顾问公司KRA集团战略总监阿米尔（Amir Fareed Rahim）接受《联合早报》访问时指出，马国消费者有权表达不满，但全面抵制印尼品牌，可能将一家公司的失当判断扩大为更广泛的民族主义争端。

“如果有影响力的人煽动双方相互谩骂，加深彼此的负面刻板印象，事态可能进一步升级。”

阿米尔提醒，网络上的愤怒情绪不等同于整体民意。马印两国关系深远，足以经受这次风波，但双方仍须保持克制。“真诚的道歉并保持克制，将有助于避免双方积累长久的怨恨。”