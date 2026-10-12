（雅加达综合讯）印度尼西亚林火持续蔓延，当局加紧推进陆地和空中的灭火工作，除了试用巴西提供的新灭火剂，也严令禁止人们烧芭。

据印尼《罗盘报》（Kompas）报道，内政部长迪托星期一（10月12日）召开全国地方首长会议，要求所有地区在灾害紧急状态期间，严禁任何形式的烧芭行为，并指示各地领导人亲自下乡，将禁令传达给村民。

迪托指出，有部分企业及民众仍依据地方政策，通过烧芭开垦新地。但由于天气干旱，火势难以控制，为防止出现新的火点，蒂托表明必须实施严格禁令。

他说：“你确定在这样的旱季能够控制住火势吗？我不敢肯定。我因此要求所有地方首长……在这紧急状态期间，禁止以任何名义进行任何形式的烧芭行为。”

据印尼林业部数据，截至星期六（10日）晚，卫星在印尼全国范围内，检测到793个火点，较前一天（9日）所检测到的437个火点，激增356个，显示火情仍在蔓延。其中火情最严重的中、西、南加里曼丹三省，共检测到360个火点。

综合安塔拉通讯社、《雅加达邮报》和《雅加达环球报》报道，政治与安全统筹部长杜东星期天（11日）重申，政府正加速推进多地的林火扑灭工作，包括充分优化空中和地面灭火行动，以应对持续蔓延的灾情。

他介绍，当局已在南苏门答腊和加里曼丹测试一种由巴西提供的新型灭火剂，喷洒出的溶液沉降在火上，能有效阻止火势蔓延。当局希望能将它推广至更多地区，以尽快扑灭火情。

总统府幕僚长里斯提约（Listyo Sigit Prabowo）强调：“从空中与地面工作组，到公众宣传教育以及法规完善，所有工作都在全面加强。”

目前，印尼已部署约6万名联合救援人员，在六个优先实施空中灭火和人工增雨作业的省份展开灭火工作。当局也动员了350家私企参与防火工作，特别是帮助保护南加里曼丹省的稻田和脆弱的泥炭地（peatland）。

随着火势向村落蔓延，消防人员也频频接到来自民众的求助，有时一晚会前往多个地点灭火，一些人甚至通宵工作。

火灾导致的浓烟也使多座机场的能见度骤降，影响航班安全。今年8月11日至今，共有1673趟印尼境内航班出现延误、取消及备降等情况。

国会议员张育浩（Daniel Johan）呼吁政府将过去三个月以来的火灾，宣布为国家灾难，以调动一切可用资源参与灭火，因为政府目前做出的努力尚未取得显著成效。

他指出，目前的情况对公众健康已十分危险，受灾社区如同人间炼狱，并直言这场火灾已成为“一场国际灾难”。

林火造成的烟霾扩散至马来西亚、新加坡乃至菲律宾等邻国，严重影响各国的空气质量和居民生活。

印尼外交部此前重申，将继续严格遵守《亚细安跨境烟霾污染协定》，定期通报火灾数据及救援进展。新马两国也已表态愿意提供灭火援助，印尼对此表示欢迎。

另据路透社报道，马国外长莫哈末哈山星期一透露，亚细安国家外长将在下个月亚细安峰会举行前，讨论如何应对跨境烟霾危机。他指出，亚细安已建立对水灾和火山爆发等自然灾害的应对机制，但烟霾问题尚未涵盖在内。