（吉隆坡综合讯）马来西亚政府正在考虑放宽现行法规，有条件地允许在马国的非法入境者登记为难民，并让他们合法工作。此举旨在化解国内日益严重的非法移民问题，同时填补制造、种植及建筑等特定领域长期的人力缺口。

据《星报》报道，马国内政部长赛夫丁星期二（10月13日）在国会答询时说，政府考虑利用当局收集到的数据与资料，允许符合条件的非法移民寻找工作，以减少从国外引进客工。他进一步指出，一旦政策放宽，适用对象将包括身在马国的罗兴亚难民。

他也说，这项构想将适用于制造业、种植业、农业、建筑业及服务业等对劳动力需求较为迫切的领域。当局将允许符合条件者与面对人力短缺问题的雇主进行配对。

不满联合国登记过宽松 马国推自家难民审核

赛夫丁引用联合国难民署的数据指出，目前马国境内约有22万5000名来自多国的难民。然而，政府无法通过联合国难民署全面掌握这些人的真实身份、居住地点和是否通过安全审查等核心信息。

他直言马国当局不满联合国难民署的登记机制过于宽松，甚至允许海外人士通过互联网登记后，持旅游签证入境马国成为“难民”。

为此，内政部已于今年元旦推行难民登记文件计划。这项计划要求申请者必须接受面试、警方及移民局的审查，以及登记生物识别资料，最终由政府决定是否核准他们的难民身份。

为避免引发新一轮的涌入潮，这项计划规定只接受2023年1月前已入境马国的难民和寻求庇护者。

赛夫丁强调，这项计划并非让难民永久定居或自动获取合法工作准证的捷径，因为即使马国承认申请者是难民，最终处置选项仍包括遣返原籍国、安置至第三国，或驱逐出境。

赛夫丁透露，难民登记文件计划实施以来，已为约2万6000名难民完成登记。政府计划今年内完成约6000人的登记工作，其中包括目前在移民局扣留营内的4010人及扣留营外的约2000名难民，并计划明年能登记2万人。

此外，针对近期频发的难民治安隐患，赛夫丁呼吁公众在面对难民违法行为时切勿自行执法，“民众应将执法工作交给警方或其他执法人员 ，避免自行采取行动”。