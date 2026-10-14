（吉隆坡综合讯）马来西亚政府说，本月初在雪兰莪州雪邦国际赛道举行的世界一级方程式赛车（F1）海湾航空马来西亚巴林大奖赛，共创造约9亿5000万令吉（约3亿新元）经济效益。不过，马国仍在评估有关的成本效益，尚未决定是否复办这项国际级大赛。

《南洋商报》报道，马国青年及体育部长道菲克佐哈里星期三（10月14日）在提交国会的书面答复中说，主办方数据显示，本月2日至4日的三天赛事，共吸引约26万1000人次入场观赛。其中，正赛当天观众约10万3000人，观看线上转播的全球观众约8亿2700万人。

他补充说，这项赛事吸引超过5万名外国游客，以及约5000名外国工作人员到马国，带动旅游、酒店、航空及本地中小型企业等领域的发展。

至于马国是否复办F1大赛，道菲克佐哈里说，政府仍在评估举办大赛的成本效益，尚未有任何决定。

他透露，雪邦国际赛道正与一家顾问公司展开评估，详细研究举办赛事涉及的成本及经济影响。“这项成本效益评估的结果，将成为政府考虑是否复办F1赛车时其中一项重要依据。”

雪邦国际赛车场自1999年起每年举办F1大奖赛，但由于门票收入不如预期，时任首相纳吉2017年宣布，隔年起停办赛事。换言之，马国上次举办这项赛事是在2017年，距今九年。

首相安华本月4日观赏比赛后告诉记者，政府正讨论马国复办F1赛事的可能，但他没有透露具体信息。