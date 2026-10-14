印度尼西亚计划在接下来三年内，把政府盈收占国内生产总值比重调高至18％。印尼总统普拉博沃的弟弟哈希姆直言，目前税收偏低是推行税改缺乏政治意愿所致。这番谈话被解读为释放政治信号，表明普拉博沃政府为了增加税收，愿意挑战政治圈既有的利益规范。

哈希姆星期二（10月13日）在一场政策论坛上发言时说，印尼目前的政府盈收只占国内生产总值（GDP）约12％，而本区域柬埔寨和越南的政府盈收则分别占GDP的18％和23％。他指出，普拉博沃的目标是要在两三年内达到与柬埔寨同样的占比。

论坛由普拉沙迪政策研究中心（Prasasti Center for Policy Studies）主办，哈希姆是中心的联合创办人和顾问之一。他也是印尼气候变化与能源事务特使。

印尼的名义GDP约为1.5万亿美元（约1.9万亿新元）。哈希姆说，若能把政府盈收占比提升六个百分点，意味着印尼国库每年可额外进账900亿美元。

“依我和普拉博沃总统的看法，印尼的盈收占比低，是因为缺乏政治意愿。”

哈希姆指出，大量的灰色经济活动未被记录在系统里，印尼实际的经济总量可能接近2.1万亿美元。这说明印尼有能力扩充盈收。

当局得通过税改、提升行政效率和运用科技来实现目标。印尼已推行电子税收行政系统，推行数码化预计能改善税收行政流程、记录经济活动和减少税收流失。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院高级研究员、印尼研究项目联合主任西瓦格（Siwage Dharma Negara）接受《联合早报》访问时说，印尼的非正规经济规模庞大，过多中小企业不在税收体制里，个人所得税征收范围窄小，以及太多税务豁免、纳税人数据记录欠佳、税收执法力度薄弱及政治因素等问题，导致印尼长年的政府盈收占比低下。

当局也担心税改可能冲击消费和小企业，或有政治上的牵绊。

西瓦格说，印尼政府税收数码化的工作仍在进行，把税收、海关、银行、土地、企业所有权、天然资源交易等数据连接起来。“当局需要更强的执法力度。与其反复针对合规的企业，政府应先集中精力应付高价值的违规行为。”

普拉博沃上任初期承诺在任内把政府盈收占比提升到23％，因此西瓦格解读，哈希姆的谈话更多是释放政治信号。

西瓦格说：“尤其在当前经济情况中，要在两三年内把占比提升到18％并不实际……哪怕只是提升到15％，都意味着在政治上推行艰难的政改，如调高增值税，而普拉博沃此前碍于政治压力打消了这个念头。”

西瓦格认为，哈希姆抨击税改上缺乏政治意愿，矛头指向前任政府和财政部官员，他们为了避免过于激进地再分配税务负担，或因执法薄弱、受政治权贵的经济利益牵扯，导致国家流失税收。

“哈希姆言下之意，是普拉博沃政府愿意为达到更高税收而挑战相关方的既得利益，并且政府会从税收流失和影子经济着手。”