（吉隆坡/雅加达综合讯）跨境烟霾不仅影响马来西亚民众的生活和健康，也对经济造成冲击。经济学者保守估计，烟霾每日造成马来西亚经济损失高达2000万令吉至5000万令吉（约629万新元至1570万新元）。

马国著名经济学者叶金銮告诉《星报》，每天损失5000万令吉还只是保守估计，“实际经济损失可能激增至每月6亿至15亿令吉”。

这其中包括经济活动受阻造成的损失，以及更高的医疗费用，和工人生产力下降的成本。

叶金銮也是双威大学商学院经济学教授。他说，1997年的烟霾造成马国经济损失约8亿令吉；2013年，因烟霾影响，马国医疗支出与收入损失则总计达15亿7000万令吉。2019年的跨境烟霾更是导致整个受影响地区蒙受52亿美元（约合66亿6000万新元）损失。

叶金銮指出，旅游业和航空业受烟霾冲击最严重。空气污染可能导致入境马来西亚的游客人数减少8%，并造成15亿令吉的国民生产总值（GDP）损失。

印尼国民军与消防员星期二（10月13日）在南加里曼丹省班查巴鲁市持续灭火。（马新社）

印尼林火与地火造成的烟霾，对当地与周边国家造成严重影响。不过，马国律师公会民事法律及法律改革委员会联合主席拉马切尔瓦接受《星报》访问时说：“根据现行法律，马国无法将印尼告上国际法院。”

拉马切尔瓦说，即使是对成员国具有法律约束力的2002年《亚细安跨境烟霾污染协定》也缺乏有效的执法机制。

他说，这项协定规定，任何涉及协定或相关议定书适用性和遵守情况的争议，都必须通过磋商或谈判解决。

律师：无起诉主权国先例 但可法律追究企业

资深律师沙林巴希尔也指出，马国不能直接起诉印尼这样的主权国家。虽然可考虑将争议提交国际法院处理，但这也要两国都同意才行。

律师拉杰斯则说，至今尚无任何国家因烟霾问题起诉另一个国家的先例。“现实中真正可行的法律追责对象是企业而不是国家。”

国际法院或许无法对印尼烟霾追责，但印尼西加里曼丹省近600万民众已针对年复一年的林火地火和烟霾，集体起诉印尼总统普拉博沃为首的国家、省区与地方政府、警方和应急部门等26名官员。法院决定下周三（21日）审理此案。

来自西加里曼丹省首府坤甸的其中一名起诉人西西刘斯告诉法新社：”我们的要求并不过分。我们只是捍卫作为公民的基本权利：洁净的空气和健康的生存环境。”

印尼林火造成的烟霾不断扩散，除了马来西亚、新加坡和菲律宾，东帝汶的空气质量也显著恶化。东帝汶教育部与国家行政部星期三宣布，全国所有学校将从星期四（15日）起停课三天。“这是为了保护学生、教师及其他教职人员的健康”。