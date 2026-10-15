马来西亚雪邦国际赛道是否会再次承办一级方程式（F1）大奖赛，将在下个月迎来关键节点。青年及体育部长莫哈末道菲（Taufiq Johari）星期四（10月15日）在国会下议院证实，涵盖多个政府部门及政府首席秘书的跨部门委员会，将于11月向内阁提呈完整评估报告，由内阁做出最终决定。

莫哈末道菲指出，申办F1等大型国际赛事不应由青体部或雪邦赛道独自承担。政府希望通过跨部门协同推进，全面评估未来的办赛成本与潜在投资回报，确保赛事带来的经济效益能造福人民与国家。

雪邦赛道曾于1999年至2017年承办F1赛事，后因高昂成本与回报递减而停办。不过，赛道于今年10月承办海湾航空巴林大奖赛，门票销量飙升至近10万张，估计为马国带来9亿5000万令吉（约2亿9898万新元）的经济效益。

针对常驻赛历的考量，雪邦赛道此前评估每年约需支出3亿令吉办赛成本。莫哈末道菲透露，除了常规办赛，F1管理层也建议马国探讨与其他国家合作“每隔数年轮办一次”的可行性。他强调，政府在评估经济效益的同时，必会优先保障国家运动员培训与体育发展的资金不中断。

此外，针对议员提出借力国油与梅赛德斯车队战略合作以培养本土车手的建议，莫哈末道菲说，青体部已通过“赛道之友”、卡丁车学院及各类基层赛车计划，积极推动青年人才梯队建设。