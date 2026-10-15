印度尼西亚政府在峇淡岛日前发生长达16小时的大停电后，撤换了国家电力公司（PLN）首席执行官达尔马万（Darmawan Prasodjo），由项目管理及新能源总监苏罗索（Suroso Isnandar）接任。

印尼主权财富基金达南塔拉（Danantara）在声明中指出，此次人事变动旨在提升PLN的服务质量。同时，为更好地支持当地发展，PLN位于靠近新加坡的峇淡岛子公司将直接划归Danantara管理。

10月12日凌晨，拥有130万人口的峇淡岛突发长达16小时的大停电，波及超过41万1000户家庭，供水和通信服务一度中断。

据官方初步调查，停电是雷击等天气因素引发系统故障所致。尽管大部分服务已于10月13日恢复，但由于电力需求超出负荷，截至10月14日仍需实施轮流限电。

峇淡岛是印尼高速增长的自由贸易区与制造中心，拥有多个大型数据中心项目，也是新加坡人的热门周末度假地。

新任总裁苏罗索在PLN任职逾30年，曾先后担任系统规划总经理及副总裁等要职。他拥有万隆理工学院电气工程学位及苏格兰阿伯泰大学电力系统工程与管理硕士学位，目前将暂时兼任原有的项目管理与新能源总监职务。