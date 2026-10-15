受强厄尔尼诺现象影响，印尼正遭遇十年来最严重的森林大火。由于干旱加剧，多地火势难以控制。为应对危险空气，印尼与邻国马来西亚此前已连续数周开展人工增雨作业，通过散布碘化银等化合物催化降雨。

面对持续肆虐的森林与泥炭地大火及有毒烟霾，印度尼西亚当局开辟抗霾新途径，星期四（10月15日）部署飞机在重灾区南苏门答腊省上空喷洒1.5吨干冰（固态二氧化碳，solid carbon dioxide），尝试以实验性手段驱散低空霾雾。

据英国广播公司（BBC）报道，此次干冰试验的作用机制截然不同。印尼政治与安全协调部长杜东（Dudung Abdurachman）指出，干冰并非用于催雨，而是旨在“分解”低空烟霾，使其能够向高空升散。若试验成功，当局将在中加里曼丹等其他烟霾核心受灾区推广此做法。

印尼总统普拉博沃已下令各部门加大灭火与抗霾力度。目前，地面消防员仍在全力扑救失控火源，当局也部署了数十架直升机参与灭火，但空中作业频频受到低能见度干扰。