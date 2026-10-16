（吉打邦路透电）印度尼西亚正遭遇10年来最严重的森林大火，浓烟不仅导致印尼和邻国空气质量恶化，也严重威胁极度濒危物种红毛猩猩的生存。

林火持续蔓延烧毁大面积的野生动物栖息地，越来越多的红毛猩猩被逼闯入种植园或遭浓烟呛伤，当地动物救援中心的救治压力剧增。

印尼自然康复倡议基金会（YIARI）的巡逻员雷利说，多个地区发生野火，迫使红毛猩猩逃入种植园。基金会接获红毛猩猩出没的通报后，会先派无人机勘察火场及动物踪迹，再由配备麻醉药和捕捉网的救援人员开车数小时深入灾区，将红毛猩猩带往安全地点。

基金会自8月以来在西加里曼丹省吉打邦地区救出49只红毛猩猩，目前照顾的红毛猩猩增至90只。

基金会发言人赫里贝尔图斯说，过去三年，中心每年仅须救援三至五只红毛猩猩。

基金会联合创始人卡梅莱说，中心目前仍有能力收容获救动物，但野火迟迟未见缓和，未来救援需求难以估计。“我们担心的是，中心是否有足够能力收容所有获救的红毛猩猩。”

基金会拥有超过200名员工，包括消防员和兽医。部分获救红毛猩猩已被送回较安全的野外栖息地。

在印尼从事动物保护工作超过20年的卡梅莱说：“今年的野火情况与2015年非常相似。未来几个月里，红毛猩猩很可能也会因食物匮乏、生存空间和栖息地不足以及饥饿而受到影响。”

印尼林火产生的浓烟笼罩加里曼丹、苏门答腊、新加坡和马来西亚，导致一些地区的学校停课，呼吸道疾病病例也激增。

在印尼西加里曼丹省吉打邦地区，两只雄性红毛猩猩9月因野火被安置在印尼自然康复倡议基金会（YIARI）运营的康复中心，接受饲养员的照料。（路透社）

加里曼丹和苏门答腊是世界上仅有的三种红毛猩猩的栖息地。今年8月，一只名为桑普纳（Sampurna）的红毛猩猩被发现倒卧在油棕种植园，获救不到12小时便死亡。

负责解剖的卡梅莱说，桑普纳的肺部因呼吸道问题而严重发黑，情况犹如重度吸烟者的肺。

根据印尼林业部的数据，今年首七个月，野火烧毁约20万2000公顷土地。虽然政府尚未更新数据，但非政府组织估计，野火此后至少再烧毁60万公顷土地。印尼官方数据显示，2015年野火烧毁近96万公顷土地。

卡梅莱说：“总体而言，我们看到的是，这些红毛猩猩原本依靠零星残存的林地维持生存，但这些森林的面积正变得越来越小。”