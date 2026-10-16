（雅加达综合电）印度尼西亚森林野火持续肆虐，美国国家航空航天局（NASA）卫星监测显示，印尼及周边地区上空的一氧化碳浓度近期显著升高，构成严峻的环境与公众健康威胁。

据印尼媒体报道，NASA在本星期二至星期四（10月13日至15日）的卫星监测图像显示，印尼群岛及周边海域上空出现大范围高浓度一氧化碳，部分区域呈橙红色。

NASA指出，图像反映约5500米高空的大气一氧化碳平均浓度，追踪相关分布情况，并无法直接确定污染来源。但据报道，印尼持续延烧的野火，被认为是主要来源之一。

一氧化碳是燃烧不完全时产生的无色无味有毒气体，常被称为“无声杀手”。人体吸入后会影响血液输送氧气的能力，若曝露在高水平一氧化碳环境，严重时可能导致昏迷甚至死亡。

印尼中加里曼丹省首府帕朗卡拉亚的空气污染持续处于危险水平，根据瑞士空气质量监测机构IQAir的数据，当地星期五（10月16日）的空气质量指数超过300。 当地电单车骑士星期三（14日）戴着口罩在路上行驶。（路透社）

印尼林业部星期五（16日）证实，四名消防员星期四在东爪哇布罗莫·滕格尔·塞梅鲁国家公园灭火时殉职，另有两人严重烧伤。当局也指出，六个重点省份的林火热点数量激增，卫星共监测到615个热点。

印尼卫生部发言人维亚瓦蒂星期五说，截至星期一（10月12日），全国七个省、63个县市累计通报27万7075起急性呼吸道感染病例，其中6万2400起涉及5岁及以下儿童。

烟霾也严重干扰航空交通。印尼民航总局局长卢克曼说，自8月11日以来，超过2020趟航班受影响，包括1067趟取消、919趟延误及18趟改降其他机场。

马国原产部长：马国种植企业并无涉及印尼林火

另一方面，马来西亚政府否认马国种植企业涉及引发跨境烟霾的印尼林火。

据网媒《当今大马》报道，马国政府发言人法米说，原产部长诺莱妮核查后发现，焚烧活动发生在马国企业持有的油棕特许经营地之外。

他说：“马来西亚企业云顶种植旗下有一处园丘遭遇火患，但火是从外部蔓延进去，而非始于园区内部。这些林火目前已扑灭。”

绿色和平组织等环保团体日前发表报告，指涉及印尼林火的20家企业及相关实体中，包括与马来西亚和新加坡公司有关联的实体。

环保组织与学术界不满印尼政府限用官方林业数据

与此同时，印尼政府限制公众使用官方森林地理空间数据，引发环保组织和学术界不满。

据《雅加达邮报》报道，印尼林业部自9月起限制公众从官方互动地图平台Sigap提取或转换数据，未经书面许可使用者可能面临刑事处罚。

Sigap长期提供森林砍伐、火灾烧毁区域及保护区划分等数据。环保人士担忧，新规定将妨碍公众追踪非法伐林及野火情况。

林业部则澄清，公众仍可在无需事先申请许可的情况下，下载部分地图，但只有政府机构和大学可取得供详细分析的地理空间数据文件。