印度尼西亚大火延烧导致东南亚部分地区烟霾持续，区域监测机构对亚细安南部地区启动最高级别警报。

法新社报道，位于新加坡的亚细安专门气象中心（ASEAN Specialised Meteorological Centre,简称ASMC）星期五（10月16日）在网站发布消息说：“亚细安南部地区已启动3级警报。”

中心采用四级警报系统，从低到高为0级至3级。当“地区出现严重跨国界烟霾的高风险”时，便会触发最高级别警报。

触发条件包括出现显著且持续的火点活动、伴随大范围的中度至浓重烟霾（且持续两天或以上）；同时，干旱天气持续，且风向将霾吹向邻近的亚细安国家。

在这次警报之前，中心今年已两次发布类似警报，分别是在8月26日和3月27日。

这场持续数月的烟霾严重干扰东南亚大片地区民众生活，不仅学校被迫关闭，呼吸系统疾病病例也随之激增。

与此同时，印尼的火情仍未得到控制，当局星期五说，六个重点省份的林火热点数量激增，卫星共监测到615个热点。

印尼林业部同日证实，四名消防员前一天在东爪哇布罗莫·滕格尔·塞梅鲁国家公园灭火时殉职，另有两人严重烧伤。