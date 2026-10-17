（雅加达综合电）印度尼西亚加里曼丹林火产生的浓烟已在高空扩散至爪哇岛的雅加达，印尼气象部门敦促当地居民减少户外活动。

据新华社和《雅加达邮报》报道，印尼气象、气候与地球物理局高级官员古斯万托星期五（10月16日）说，卫星图像显示，笼罩加里曼丹和苏门答腊的烟霾已蔓延至万丹省、西爪哇省和雅加达，但尚不清楚这些烟雾是否已对地面空气质量造成影响。

瑞士实时空气质量监测平台IQAir的数据显示，雅加达星期五下午的空气质量指数（Air Quality Index，简称AQI）达到152点的不健康水平。雅加达市中心的科马约兰区在中午时分的PM2.5细颗粒物浓度达到每立方米67.5微克，是世界卫生组织标准的11.4倍。此外，附近万丹省几个地区的空气质量也不健康，AQI在151点至184点之间。

雅加达周六（17日）晚7时（新加坡时间晚8时）的AQI处于153点的不健康水平，PM2.5浓度为每立方米58微克。新加坡在同一时间的PM2.5浓度介于每立方米79微克至187微克。IQAir平台预测雅加达接下来几天的AQI将处于101点至200点的水平。

AQI和新加坡国家环境局的24小时空气污染指数（PSI）是不同的空气质量测量方式。AQI在51点至100点是“中等”，101点至150点之间“对敏感人群不健康”，151点至200点属于“不健康”，201点至300点为“非常不健康”，301点以上属“危险”。在中加里曼丹省首府帕朗卡拉亚，AQI达1000点以上的破表水平，当地天空已连续多日呈琥珀色，能见度极低。

欧盟哥白尼大气象监测服务称，根据本月初以来的预测数据，加里曼丹、巴布亚和廖内地区火灾产生的大部分烟雾，已被风向北和西吹往马来亚半岛和南中国海，而非爪哇岛方向。

这个机构说：“虽然部分烟雾可能已飘至爪哇岛，但由于雅加达周边人口密度较高，当地还存在其他大气污染源。”

气象局气候专家里斯塔指出，爪哇岛有一些热点与收成季节的农业焚烧有关，空气质量不佳也可能是因此造成的。

雅加达特区首长普拉莫诺说，鉴于对空气质量日益恶化的担忧，当局已安排31家医院和44家社区卫生中心处于待命状态。

亚细安气象中心周五再发最高警报 今年来第三度

受厄尔尼诺现象增强导致的干旱天气影响，印尼季节性野火已持续四个月，愈演愈烈的大范围林火所引发的毒烟更是席卷东南亚。

据法新社报道，总部设在新加坡的亚细安气象中心星期五正式发布亚细安南部地区的最高级别“三级警报”，表明区域内出现“爆发严重跨境烟霾的高风险”。这已是亚细安气象中心今年第三次发布最高级别警报。