受超级厄尔尼诺现象引发的干旱影响，印度尼西亚西加里曼丹省主要运输河流严重干涸。当地棕榈油厂无法运出货物，导致仓库爆满，不得不大幅削减棕果收购量，让数千名棕榈小农陷入有果难卖的困境。

路透社星期一（10月19日）报道，受干旱影响，印尼最长河流及主要交通动脉卡普阿斯河（Kapuas River）水位大幅下降，导致西加里曼丹省大量加工好的棕榈油无法装船运出。

10月初，当地棕榈果农苏彭迪（Supendi，33岁）载着自家及邻近小农的7公吨鲜棕果，在桑高市（Sanggau）一家棕榈油压榨厂外焦急地等待了整整四天，但最终却被告知工厂存储空间已经爆满，只能悻悻离去。

在西加里曼丹，像他这样眼睁睁看着农作物烂在手里的棕榈小农多达数千人。

印尼是全球最大的棕榈油生产国，而西加里曼丹省占全国总产量的11%左右。分析师估计，受厄尔尼诺引发的供给中断影响，今年第四季度印尼婆罗洲地区的棕榈油产量可能下滑12%至15%。

印尼棕榈油协会（GAPKI）的数据显示，长达1143公里的卡普阿斯河是印尼最长的河流，承载着西加里曼丹省40%的棕榈油运输任务。但随着水位下降，河床沙洲纷纷显露，导致多艘驳船和拖船搁浅。

压榨厂业者说，陆路运输能力极为有限，因为卡车运载量远不及驳船，且车辆数量严重不足。

多名当地农户透露，在2015年和2018年的厄尔尼诺期间，类似的干旱持续约一个月。但今年卡普阿斯河的水位降得更低，旱情影响也已持续两个月之久。

GAPKI西加里曼丹办事处负责人阿里斯（Aris Supratman）说，全省50家压榨厂中有13家受到交通中断的影响，相当于波及全省约一半的加工能力。由于积压严重，9月份的棕榈油供应量较8月份下降约11%。

此外，由于干旱天气延缓果实的成熟，GAPKI已将2026年全国棕榈油产量预测下调2.9%。

拒收苏彭迪棕榈果的压榨厂经理迪安（Dian Kurniawan，44岁）透露，公司9月份的鲜棕果收购量骤降至仅约1万吨，7月份的加工量则高达3万吨。截至10月1日，公司已储存8200吨棕榈原油，逼近8500吨的储罐容量极限。

迪安分享，平时驳船四天就能运走2000吨棕榈油，但如果改用卡车，有时一天只能运100吨。此外，卡车运输不仅速度慢，成本更是驳船的三倍。

印尼棕榈小农协会（APKASINDO）西加里曼丹分会负责人因德拉（Indra Rustandi）说，无法出售收成的农户很难维持棕榈树的日常养护。由于缺乏收入，部分农户不得不将施肥量减少高达70%以节省开支。

桑高市另一名63岁的农户拉赫马特（Rahmat Wiyono）说，过去两个月他一直苦于无法卖出农作物，不得不寻找其他方式补贴家用，例如在街头售卖自制的糕点和甜甜圈。