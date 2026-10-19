（雅加达综合电）印度尼西亚当局在新加坡上市企业益资源旗下子公司拥有的一处森林保护区发现疑似红毛猩猩头骨，正在调查公司是否涉嫌非法焚林及杀害濒危红毛猩猩。

据《雅加达邮报》报道，印尼林业部发言人里斯蒂安托说，当局10月8日在益资源（First Resources）旗下子公司Kayung Agro Lestari（简称KAL）位于西加里曼丹省的棕榈特许种植区内，发现疑似婆罗洲红毛猩猩的头骨。

发现头骨的地点属于高保育价值森林区，当局正核实头骨所属物种、死因与死亡时间，以决定后续法律行动。

KAL种植园占地约1万公顷，其中近4000公顷为高保育价值森林，原是约180只婆罗洲红毛猩猩的栖息地。今年8月初至9月中，大火烧毁特许经营区内至少2382公顷的森林。

西加里曼丹自然资源保护局透露，截至10月13日，已从KAL的高保育价值森林区救出26只红毛猩猩，但预计仍有许多动物受困。

国际动物救援印尼基金会（International Animal Rescue Indonesia Foundation）首席执行官卡梅莱指责益资源去年收购KAL后便裁减消防队。“我认为这清楚表明，他们并没有在保护保育区方面付出足够的努力，而是关注如何保护他们的棕榈种植园。”

益资源回应时坚称公司严格遵守零焚烧政策，并承诺全面配合印尼政府的调查。

加里曼丹和苏门答腊是世界上仅有的三种红毛猩猩的栖息地。今年的林火导致红毛猩猩和其他野生动物失去栖息地。

过火面积达12个伦敦 烟霾笼罩雅加达

森林砍伐监测机构Nusantara Atlas星期一（19日）发布的数据显示，今年1月至9月底，印尼林火过火面积超过190万公顷，相当于25个新加坡，且实际灾情可能更加严重，只是因烟霾遮蔽卫星而未探得。

随着风向转变，烟霾已开始飘到首都雅加达上空。总统普拉博沃星期一紧急召集多名内阁部长和安全官员到总统府开会，听取最新灾情汇报，并部署防火灭火工作。

据《雅加达环球报》和印尼时代网（Tempo）报道，政治与安全统筹部长杜东强调，印尼政府依然有能力解决林火问题。

警方立案彻查97家涉案企业

针对邻国提出支援灭火的建议，杜东回应称，外援无法自动解决核心问题，目前的阻碍主要在于运作挑战，例如燃料分配的物流管理。

另据新华社报道，印尼政治与安全统筹部星期一宣布，根据各级警局收到的举报，当局已锁定97家涉嫌参与苏门答腊及加里曼丹林火的企业。杜东强调，已指示调查人员彻查，绝不姑息任何责任方。

跨境烟霾危机令印尼政府面临巨大压力。印尼政府日前将灾情归咎于不可抗力自然灾害，遭环保组织印尼环境论坛炮轰政府意图替企业掩饰非法开荒的罪行。

维权组织“东南亚言论自由网络”（Southeast Asia Freedom of Expression Network）则指责印尼政府审查社交媒体平台和压制针对政府救灾不力的批评。