马来西亚社团注册局宣布，正式撤销国民联盟的注册资格，因为国盟早前提交的解释不足以推翻当局提出提出的撤销注册理由，也未能充分证明有必要保留注册资格。

社团注册局星期二（10月20日）发文告指出，当局此前于9月22日根据1966年社团法令第13（2）条文向国盟发出通知信，允许国盟作出解释及陈述。

不过，当局在审查国盟提交的所有文件后，认为国盟的解释不足以推翻当局提出的撤销注册理由，因此正式撤销国盟的政党注册。

社团注册局强调，每个注册社团都有责任确保遵守社团法令及各自的章程。当局将继续依法严格、公正地履行监管与执法职能，以确保社团的管理保持有序、透明及具备诚信。

国盟总秘书达基尤丁谴责社团注册局的决定，并指责政府试图赶在法庭作出裁决之前采取行动，以在马六甲州选举前夕削弱政治对手。

他强调，国盟将通过法律途径挑战社团注册局撤销注册资格的合法性，并向法庭申请暂缓执行有关决定及后续影响，直至法庭作出裁决。