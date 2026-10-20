印度尼西亚野火持续肆虐，卫星监测数据显示，截至9月底，全国累计焚毁土地面积达192万公顷，比8月底增加逾一倍，也超过2019年同期水平。

路透社报道，根据森林砍伐监测机构Nusantara Atlas的卫星数据，印尼截至8月底累计有89万5650公顷土地遭野火焚毁，9月底增至192万公顷，超过2019年同期的139万公顷。2019年全年野火最终焚毁263万公顷土地。

Nusantara Atlas的火灾监测地图显示，截至星期二（10月20日），印尼全国累计记录约115万个火灾热点。

持续数月的野火不仅造成严重空气污染，数十万人出现呼吸道问题，烟霾也波及新加坡、马来西亚和东帝汶等邻国。

为缓解灾情，印尼当局持续在苏门答腊和加里曼丹展开人工增雨作业，部分火灾热点地区已出现降雨，空气质量有所改善。

西加里曼丹省的人工增雨行动规模最大，过去四周共执行107趟飞行任务。

总统发言人普拉塞蒂约说，当局先利用干冰驱散烟雾，让阳光照射有助于形成雨云，再撒播盐粒进行人工增雨。

野火烟霾也严重干扰航空交通。印尼民航当局指出，自8月11日以来，全国已有2604趟国内航班受影响，其中超过1400趟取消或延误。